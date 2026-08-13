Як зазначає видання kb.pl, ця рослина любить сонячні місця, добре почувається у контейнерах і може безперервно цвісти до перших осінніх заморозків.

Що варто знати про пентас ланцетоподібний?

Ця рослина походить із тропічних регіонів Африки. У теплому кліматі це багаторічна рослина, однак у країнах із холоднішими зимами її зазвичай вирощують як сезонну прикрасу саду, тераси або балкона.

Рослина формує компактний густий кущ, який зазвичай виростає приблизно до 30 – 60 сантиметрів. Завдяки невеликим розмірам пентас легко вписати навіть у невеликий простір. Його можна висаджувати на клумбі або вирощувати у горщиках і контейнерах.

Головна прикраса пентаса – його квіти. Дрібні п'ятипелюсткові квітки нагадують маленькі зірочки та зібрані у щільні кулясті суцвіття. Залежно від сорту вони можуть бути:

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білими,

рожевими,

червоними,

фіолетовими,

насичено-рожевими.

Саме форма суцвіть робить пентас схожим на гортензію. Водночас це лише зовнішня подібність: рослини належать до різних родин і мають різні умови вирощування.



Що варто знати про пентас ланцетоподібний / Фото Unsplash

У чому полягають переваги пентаса?

Одна з головних переваг пентаса – надзвичайно тривалий період цвітіння. За сприятливих умов перші квіти з'являються влітку, а нові суцвіття можуть формуватися аж до перших заморозків. Щоб рослина рясно цвіла, їй варто забезпечити достатньо сонячного світла.

Пентас добре почувається на відкритих сонячних ділянках, і чим більше світла отримує, тим активніше формує бутони. Не менш вдало він росте у контейнерах. Великий горщик із квітучим пентасом може стати яскравою прикрасою тераси, балкона або входу до будинку.

Ще один плюс – рослина приваблює метеликів, тому рослина здатна додати саду не тільки кольору, а й життя. Таким чином, пентас ланцетоподібний може стати цікавою альтернативою для тих, хто любить пишне цвітіння гортензій, але шукає компактнішу та більш сонцелюбну рослину для літнього саду, тераси чи балкона.