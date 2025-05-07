Забудьте о нем навсегда: инструкция, которая поможет вывести грибок со стен
- Грибок на стенах может вызвать аллергии, астму и проблемы с дыханием, поэтому важно устранять его комплексно.
- Для борьбы с грибком нужно устранить источники влаги, удалить пораженное покрытие, обработать поверхность антисептиками и защитить стену перед ремонтом.
- Профилактика предусматривает регулярное проветривание, установление вытяжки, контроль герметичности окон и труб, а также избежание сушки вещей в квартире без осушителя воздуха.
Грибок на стенах не только портит внешний вид жилья, но и несет серьезную угрозу здоровью – может вызвать аллергии, астму, проблемы с дыханием.
Бороться с ним стоит не косметически, а комплексно, с устранением глубоких причин. Как эффективно вывести грибок со стен и не допустить его возвращения, рассказывает 24 Канал.
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Почему появляется грибок
Грибок или плесень возникает там, где сочетаются влага, плохая вентиляция и тепло. Самые частые причины:
- протекание труб или крыши;
- плохо утепленные стены (точка росы внутри помещения);
- конденсат на окнах;
- редкое проветривание, избыточная влажность избыточная влажность;
- использование паронепроницаемых отделочных материалов.
Устраните источник влаги
Ни одна химия не поможет навсегда, если не убрать влагу. Необходимо: проверить герметичность крыши, водопровода, окон, установить или прочистить вентиляцию, утеплить наружные стены или установить влагозащитную мембрану, установить осушитель воздуха (оптимальная влажность в помещении – 40 – 60%).
Удалите пораженное покрытие
Снимите обои или декоративную штукатурку.
Если грибок проник в штукатурку – соскоблите ее до самого основания (бетона или кирпича).
Обязательно работайте в перчатках, маске и очках, чтобы не вдыхать споры.
Как очистить стену с помощью уксуса: смотрите видео
Обработайте поверхность
Механическая чистка – жесткой щеткой или металлическим шпателем счистите налет.
А далее обработайте поверхность антисептиком. Самые эффективные средства:
- специальные антиплесневые пропитки;
- раствор хлорки (1 часть "Белизны" на 3 части воды);
- уксус – для легких случаев;
- перекись водорода 3% – не оставляет запаха и обесцвечивает грибок;
- медный купорос – традиционное, но токсичное средство.
Распылите выбранное средство или нанесите кистью и оставьте на несколько часов. Затем промойте поверхность и дайте ей полностью высохнуть.
Защитите стену перед ремонтом
После высыхания обработанную зону желательно загрунтовать антисептическим грунтом, который предотвращает повторное заражение.
Если вы планируете покраску – выберите краску с противогрибковыми добавками.
В случае использования обоев – клей также должен быть с антиплесневым эффектом.
Профилактика повторного появления
Прежде всего, регулярно проветривайте помещение, особенно ванную, кухню и спальню.
Также установите вытяжку, если ее нет, и не сушите вещи в квартире или используйте осушитель воздуха.
Кроме того, следите за герметичностью окон, труб, стыков и избегайте плотного прилегания мебели к внешним стенам.
К слову, помочь избавиться от грибка на стенах может проверенное народное средство.