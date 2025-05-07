Забудьте о нем навсегда: инструкция, которая поможет вывести грибок со стен

Грибок на стенах не только портит внешний вид жилья, но и несет серьезную угрозу здоровью – может вызвать аллергии, астму, проблемы с дыханием.

Бороться с ним стоит не косметически, а комплексно, с устранением глубоких причин. Как эффективно вывести грибок со стен и не допустить его возвращения, рассказывает 24 Канал.

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Почему появляется грибок

Грибок или плесень возникает там, где сочетаются влага, плохая вентиляция и тепло. Самые частые причины:

протекание труб или крыши;

плохо утепленные стены (точка росы внутри помещения);

конденсат на окнах;

редкое проветривание, избыточная влажность избыточная влажность;

использование паронепроницаемых отделочных материалов.

Устраните источник влаги

Ни одна химия не поможет навсегда, если не убрать влагу. Необходимо: проверить герметичность крыши, водопровода, окон, установить или прочистить вентиляцию, утеплить наружные стены или установить влагозащитную мембрану, установить осушитель воздуха (оптимальная влажность в помещении – 40 – 60%).

Удалите пораженное покрытие

Снимите обои или декоративную штукатурку.

Если грибок проник в штукатурку – соскоблите ее до самого основания (бетона или кирпича).

Обязательно работайте в перчатках, маске и очках, чтобы не вдыхать споры.

Как очистить стену с помощью уксуса: смотрите видео

Обработайте поверхность

Механическая чистка – жесткой щеткой или металлическим шпателем счистите налет.

А далее обработайте поверхность антисептиком. Самые эффективные средства:

специальные антиплесневые пропитки;

раствор хлорки (1 часть "Белизны" на 3 части воды);

уксус – для легких случаев;

перекись водорода 3% – не оставляет запаха и обесцвечивает грибок;

медный купорос – традиционное, но токсичное средство.

Распылите выбранное средство или нанесите кистью и оставьте на несколько часов. Затем промойте поверхность и дайте ей полностью высохнуть.

Защитите стену перед ремонтом

После высыхания обработанную зону желательно загрунтовать антисептическим грунтом, который предотвращает повторное заражение.

Если вы планируете покраску – выберите краску с противогрибковыми добавками.

В случае использования обоев – клей также должен быть с антиплесневым эффектом.

Профилактика повторного появления

Прежде всего, регулярно проветривайте помещение, особенно ванную, кухню и спальню.

Также установите вытяжку, если ее нет, и не сушите вещи в квартире или используйте осушитель воздуха.

Кроме того, следите за герметичностью окон, труб, стыков и избегайте плотного прилегания мебели к внешним стенам.

К слову, помочь избавиться от грибка на стенах может проверенное народное средство.