Что нужно сделать, чтобы розы зацвели во второй раз: секрет, о котором мало кто знает

Многие садоводы допускают одну и ту же ошибку после того, как розы отцветают, – просто оставляя сухие бутоны на кусте. Однако именно в этот момент закладывается будущее повторное цветение.

По словам блогерши из Львовской области Ольги Мартинишин, известной в соцсетях как "Баба Оля под псевдонимом Чех", несколько простых действий могут помочь растению вновь зацвести уже в этом сезоне.

Почему нельзя оставлять отцветшие бутоны?

После окончания цветения роза продолжает тратить силы на отцветшие цветы. Из-за этого растение направляет питательные вещества не на образование новых побегов, а на созревание семян. Именно поэтому отцветшие бутоны следует своевременно удалять. Это помогает стимулировать рост новых побегов, на которых впоследствии могут появиться новые цветки.

Ольга Мартинишин советует делать срез выше листочка. Именно из этой почки начнет развиваться новый побег. По словам блогерши, если выполнить обрезку правильно, роза начнет активно наращивать новые побеги, что значительно повышает шансы на повторное цветение. "

Срезаем выше листочка – и он пустит побег. И будет следующее, второе цветение,

– пояснила она в своем видео.

Как правильно обрезать розу: смотрите видео

Действительно ли роза может зацвести во второй раз?

По словам блогерши, да. Многие современные сорта роз способны цвести повторно в течение одного сезона. Но для этого растению нужно помочь. Помимо правильной обрезки, важно регулярно поливать кусты, вовремя подкармливать их удобрениями и следить, чтобы растение не страдало от болезней или вредителей. Только комплексный уход позволит розе накопить достаточно сил для нового цветения.

Что еще можно сделать после обрезки?

Отрезанные здоровые побеги не обязательно выбрасывать. Их можно использовать для черенкования и попробовать вырастить новые кусты роз. Таким образом, правильный уход после первой волны цветения не только поможет еще раз полюбоваться цветами, но и станет хорошей возможностью размножить любимые сорта роз.