За словами блогерки зі Львівщини Ольги Мартинишин, відомої у соцмережах як "Баба Оля на псевдо Чех", кілька простих дій можуть допомогти рослині знову випустити бутони вже цього сезону.

Чому не можна залишати відцвілі бутони?

Після завершення цвітіння троянда продовжує витрачати сили на відцвілі квіти. Через це рослина спрямовує поживні речовини не на утворення нових пагонів, а на дозрівання насіння. Саме тому відцвілі бутони варто своєчасно видаляти. Це допомагає стимулювати ріст нових пагонів, на яких згодом можуть з'явитися нові квіти.

Ольга Мартинишин радить робити зріз вище листочка. Саме з цієї бруньки почне розвиватися новий пагін. За словами блогерки, якщо виконати обрізку правильно, троянда почне активно нарощувати нові пагони, що значно підвищує шанси на повторне цвітіння. "

Зрізаємо вище листочка – і воно буде пускати пагінець. І буде наступне, друге цвітіння,

– пояснила вона у своєму відео.

Як правильно обрізати троянду: дивіться відео

Чи справді троянда може зацвісти вдруге?

За словами блогерки, так. Багато сучасних сортів троянд здатні цвісти повторно протягом одного сезону. Але для цього рослині потрібно допомогти. Окрім правильної обрізки, важливо регулярно поливати кущі, вчасно підживлювати їх добривами та стежити, щоб рослина не потерпала від хвороб чи шкідників. Лише комплексний догляд дозволить троянді накопичити достатньо сил для нового цвітіння.

Що ще можна зробити після обрізки?

Відрізані здорові пагони не обов'язково викидати. Їх можна використати для живцювання та спробувати виростити нові кущі троянд. Таким чином, правильний догляд після першої хвилі цвітіння не лише допоможе милуватися квітами ще раз, а й стане гарною нагодою розмножити улюблені сорти троянд.