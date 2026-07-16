Кожа или ткань: какая обивка дивана прослужит дольше и что лучше выбрать

При выборе дивана одним из главных вопросов становится материал обивки. Чаще всего покупатели затрудняются выбрать между тканью и натуральной кожей. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, а окончательный выбор зависит от образа жизни, бюджета и условий эксплуатации мебели.

Эксперты Love Deco рассказывают, в чем разница между кожаной и тканевой обивкой дивана.

Какие преимущества имеет тканевая обивка?

Тканевые диваны привлекают большим выбором цветов, фактур и узоров. Благодаря этому их проще подобрать практически к любому интерьеру – от классического до современного. Еще одно преимущество – комфорт. Ткань создает ощущение уюта, не нагревается летом и не становится холодной зимой.

Кроме того, многие современные материалы имеют специальное защитное покрытие, которое облегчает уход и помогает быстрее очищать поверхность от загрязнений.

Каковы недостатки тканевой обивки?

Несмотря на свои преимущества, ткань требует регулярного ухода. Она быстрее накапливает пыль, шерсть домашних животных и ворс. Еще один минус – жидкости могут быстро впитываться внутрь материала. Если не удалить пятно сразу, оно может проникнуть в наполнитель дивана и остаться навсегда.



Тканевая обивка более комфортна / Фото Unsplash

Почему многие выбирают кожаный диван?

Кожаная обивка считается более практичной в повседневном уходе. Она почти не накапливает пыль, а большинство загрязнений легко удаляются влажной салфеткой. Кроме того, кожаный диван придает интерьеру элегантности и часто становится главным акцентом комнаты. При надлежащем уходе качественная натуральная кожа может служить много лет.

Какие недостатки имеет кожаная обивка?

Главный минус – более высокая цена. Натуральная кожа обычно стоит значительно дороже ткани. Также такой материал требует правильного ухода. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к пересыханию, потере цвета и появлению трещин. Кроме того, кожа может быть прохладной зимой и нагреваться летом, если диван стоит у окна.



Натуральная кожа обычно стоит значительно дороже ткани / Фото Unsplash

Какая обивка прослужит дольше?

Однозначного ответа нет. Если речь идет о качественной натуральной коже и правильном уходе, она может сохранять привлекательный вид десятилетиями. В то же время современные износостойкие мебельные ткани также имеют длительный срок службы, особенно если диван регулярно чистят и защищают от сильных загрязнений.

При выборе стоит учитывать не только внешний вид мебели, но и то, кто будет пользоваться диваном. Для семей с маленькими детьми или домашними животными важными критериями могут стать простота ухода, устойчивость материала к повреждениям и возможность быстро удалить пятна.