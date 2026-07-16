Експерти Love Deco розповідає, яка різниця між шкіряною чи тканинною оббивкою дивана.

Які переваги має тканинна оббивка?

Тканинні дивани приваблюють великим вибором кольорів, фактур і візерунків. Завдяки цьому їх простіше підібрати практично до будь-якого інтер'єру – від класичного до сучасного. Ще одна перевага – комфорт. Тканина створює відчуття затишку, не нагрівається влітку й не стає холодною взимку.

Крім того, багато сучасних матеріалів мають спеціальне захисне покриття, яке полегшує догляд і допомагає швидше очищати поверхню від забруднень.

Які недоліки тканинної оббивки?

Попри свої переваги, тканина потребує регулярного догляду. Вона швидше накопичує пил, шерсть домашніх тварин і ворс. Ще один мінус – рідини можуть швидко вбиратися всередину матеріалу. Якщо не прибрати пляму одразу, вона може проникнути в наповнювач дивана й залишитися назавжди.



Тканинна оббивка більш комфортна / Фото Unsplash

Чому багато хто обирає шкіряний диван?

Шкіряна оббивка вважається практичнішою у щоденному догляді. Вона майже не накопичує пил, а більшість забруднень легко видаляються вологою серветкою. Крім того, шкіряний диван додає інтер'єру елегантності й часто стає головним акцентом кімнати. За належного догляду якісна натуральна шкіра може служити багато років.

Які недоліки має шкіряна оббивка?

Головний мінус – вища ціна. Натуральна шкіра зазвичай коштує значно дорожче за тканину. Також такий матеріал потребує правильного догляду. Тривалий вплив прямих сонячних променів може призвести до пересихання, втрати кольору та появи тріщин. Крім того, шкіра може бути прохолодною взимку й нагріватися влітку, якщо диван стоїть біля вікна.



Натуральна шкіра зазвичай коштує значно дорожче за тканину / Фото Unsplash

Яка оббивка прослужить довше?

Однозначної відповіді немає. Якщо йдеться про якісну натуральну шкіру та правильний догляд, вона може зберігати гарний вигляд десятиліттями. Водночас сучасні зносостійкі меблеві тканини також мають тривалий термін служби, особливо якщо диван регулярно очищають і захищають від сильних забруднень.

Під час вибору варто враховувати не лише зовнішній вигляд меблів, а й те, хто користуватиметься диваном. Для сімей із маленькими дітьми чи домашніми тваринами важливими критеріями можуть стати простота догляду, стійкість матеріалу до пошкоджень і можливість швидко прибрати плями.