Вы всю жизнь стирали неправильно: какая температура идеально подходит для ежедневной стирки

Многие люди привыкли стирать вещи при температуре 40 градусов, считая это оптимальным вариантом. Однако эксперты отмечают: в большинстве случаев это излишне и даже может вредить одежде.

Как сообщает The Guardian, для ежедневной стирки достаточно низких температур – в частности 30 градусов.

Смотрите также Будете жалеть каждый день: какой цвет не стоит выбирать для дивана

Специалисты объясняют, что стирка при температуре 40 градусов в большинстве случаев не дает заметно лучшего результата по сравнению с более низкими режимами. Современные стиральные средства эффективно работают уже при 30 градусах, поэтому дополнительный нагрев воды часто не имеет практической пользы, особенно когда речь идет о повседневной одежде без сложных загрязнений.

В то же время такой режим имеет ряд недостатков.

Во-первых, более высокая температура быстрее изнашивает ткани: волокна ослабевают, вещи теряют форму и могут "сесть" после нескольких циклов стирки.

Во-вторых, горячая вода способствует вымыванию красителей, из-за чего цветная одежда тускнеет и теряет насыщенность.

Кроме того, стирка при 40 градусах требует больше электроэнергии, ведь основные расходы приходятся именно на нагрев воды, что отражается в платежках за коммунальные услуги.

Какая температура оптимальная?

Эксперты советуют выбирать режим 30 градусов для большинства вещей:

повседневная одежда,

синтетические ткани,

цветные вещи.

Современные стиральные средства эффективно работают даже в прохладной воде, поэтому распространенный миф о том, что порошок "не растворяется", уже не актуален. Это подтверждает National Geographic.



Какая температура оптимальна для стирки

В то же время есть ситуации, когда без горячей воды не обойтись. Эксперты отмечают: хотя для ежедневной стирки достаточно низких температур, в некоторых случаях требуется более интенсивная очистка. В частности, температура 60 градусов и выше рекомендована для:

постельного белья во время болезни, ведь она помогает уничтожать бактерии и вирусы, которые могут оставаться на тканях;

детской одежды, особенно вещей младенцев, которые нуждаются в повышенном уровне гигиены;

сильно загрязненных вещей – например, рабочей одежды, полотенец или текстиля с трудно выводимыми пятнами,.

В таких случаях стирка при 60 градусах и выше обеспечивает глубокую очистку, помогает устранить неприятные запахи и уменьшает риск размножения микроорганизмов.

Какую стиральную машину лучше не покупать?

Ранее мы писали, что модель стиральной машины Midea MLTW41A1BWW получила низкие оценки за эффективность стирки, а также отмечается повышенным уровнем шума во время работы.

В то же время эксперты называют основные признаки, которые могут свидетельствовать о скорой поломке техники. Среди них: