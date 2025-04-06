Роскошь или сплошной дискомфорт: какая высота потолков в сталинках

Сталинки до сих пор остаются популярными вариантами на вторичном рынке недвижимости. Возведенные в 1930 –1950 годах пятиэтажки просторные, имеют высокие потолки и толстые стены.

Интересно, что именно высота потолка является изюминкой сталинок. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какая высота потолка в сталинках

Сталинки известны своими высокими потолками. Это считается преимуществом этих квартир, ведь установить дополнительные антресоли, добавить изысканные подвесные люстры или даже сделать второй уровень в комнатах.

Так, из открытых данных известно, что минимальная высота потолка в сталинках достигает 3,2 метра. Это добавляет комнатам пространства, делает их более светлыми и имеют больше вариантов для необычного интерьера. В некоторых случаях высота потолка в сталинках может достигать и 4 метров.

Объясняется такой архитектурный шаг несколькими способами. Во-первых, сталинская эпоха стремилась продемонстрировать роскошь и величие, поэтому в домах, которые возводили в 1930 – 1950 годах были высокие потолки. Во-вторых, высокие потолки позволяли улучшить циркуляцию воздуха.

Кроме того, на масштабы строительства сталинок влиял и факт того, что сначала это жилье строили для элитных слоев населения – ученых, членов партий, инженеров и тому подобное. Поскольку архитекторы также вдохновлялись зданиями царской эпохи, где высокие потолки были нормой, то это отразилось и на сталинках.

Впрочем, это может быть как преимуществом, так и недостатком. Дело в том, что из-за высоких потолков в сталинках холодно. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, а потолки высокие, то обогреть такую квартиру гораздо труднее. Кроме того, в сталинках прохладнее и из-за толстых стен.