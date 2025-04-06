Цікаво, що саме висота стелі є родзинкою сталінок. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яка висота стелі у сталінках

Сталінки відомі своїми високими стелями. Це вважається перевагою цих квартир, адже встановити додаткові антресолі, додати вишукані підвісні люстри чи навіть зробити другий рівень у кімнатах.

Так, з відкритих даних відомо, що мінімальна висота стелі у сталінках сягає 3,2 метра. Це додає кімнатам простору, робить їх світлішими та мають більше варіантів для незвичайного інтер'єру. У деяких випадках висота стелі у сталінках може сягати й 4 метрів.

Пояснюється такий архітектурний крок кількома способами. По-перше, сталінська епоха прагнула продемонструвати розкіш та велич, тому у будинках, які зводили у 1930 – 1950 роках були високі стелі. По-друге, високі стелі дозволяли покращити циркуляцію повітря.

Крім того, на масштаби будівництва сталінок впливав і факт того, що спершу це житло будували для елітних верств населення – науковців, членів партій, інженерів тощо. Оскільки архітектори також надихалися будівлями царської епохи, де високі стелі були нормою, то це відобразилося й на сталінках.

Втім, це може бути як перевагою, так і недоліком. Річ у тім, що через високі стелі у сталінках холодно. Оскільки тепле повітря підіймається вверх, а стелі високі, то обігріти таку квартиру набагато важче. Крім того, у сталінках прохолодніше й через товсті стіни.