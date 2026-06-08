Белые кухни больше не в моде: какой цвет становится новым стандартом интерьера

Белые кухни десятилетиями оставались символом современного и универсального дизайна. Однако последние тенденции свидетельствуют об изменении предпочтений: все больше дизайнеров и владельцев жилья отказываются от стерильных светлых пространств в пользу более теплых и выразительных оттенков.

Как отмечают эксперты по дизайну интерьеров издания The Kitchn, главный тренд последних лет – стремление сделать кухню более уютной и "живой", ведь она все чаще становится продолжением гостиной и центром домашней жизни.

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Какой цвет приходит на смену белому?

Согласно прогнозам специалистов, новым фаворитом в кухонном дизайне становятся оттенки зеленого – от приглушенного шалфейного до глубокого оливкового. Как говорится в отчете Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат США (NKBA), зеленый цвет уже второй год подряд возглавляет список самых популярных оттенков для кухонь. Его выбрали 76% опрошенных представителей отрасли – дизайнеров, архитекторов и производителей мебели.

Кроме зеленого, популярности приобретают теплые нейтральные цвета:

кремовый,

бежевый,

оттенки грибного,

светло-коричневого.



Зеленые оттенки на кухне выглядят свежо / Фото Pinterest

Почему белые кухни теряют популярность?

Специалисты отмечают, что речь не идет о полном отказе от белого цвета. Скорее, меняется подход к его использованию. По словам дизайнеров, слишком холодные и полностью белые кухни могут создавать ощущение стерильности и безличности. Зато современные интерьеры должны быть теплыми, комфортными и отражать индивидуальность владельцев.

Какие еще тренды появляются?

Кроме цветовых изменений, в кухонном дизайне все чаще используют натуральные материалы, скрытую бытовую технику и многоуровневое освещение. В 2026 году дизайнеры прогнозируют дальнейший отход от полностью белых интерьеров в пользу кухонь с выразительным характером.

В тренде – цветные фасады, теплые деревянные текстуры и индивидуальные решения. В то же время эксперты подчеркивают: белый цвет вряд ли полностью исчезнет из интерьеров, ведь он остается классическим выбором. Однако эпоха кухонь, где абсолютно все поверхности выполнены в одном оттенке белого, похоже, подходит к концу.