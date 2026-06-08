Як зазначають експерти з дизайну інтер'єрів видання The Kitchn, головний тренд останніх років – прагнення зробити кухню більш затишною та "живою", адже вона дедалі частіше стає продовженням вітальні та центром домашнього життя.

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Який колір приходить на зміну білому?

Згідно з прогнозами фахівців, новим фаворитом у кухонному дизайні стають відтінки зеленого – від приглушеного шавлієвого до глибокого оливкового. Як мовиться у звіті Національної асоціації кухонь та ванних кімнат США (NKBA), зелений колір уже другий рік поспіль очолює список найпопулярніших відтінків для кухонь. Його обрали 76% опитаних представників галузі – дизайнерів, архітекторів і виробників меблів.

Крім зеленого, популярності набувають теплі нейтральні кольори:

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кремовий,

бежевий,

відтінки грибного,

світло-коричневого.



Зелені відтінки на кухні виглядають свіжо / Фото Pinterest

Чому білі кухні втрачають популярність?

Фахівці наголошують, що мова не йде про повну відмову від білого кольору. Швидше, змінюється підхід до його використання. За словами дизайнерів, надто холодні та повністю білі кухні можуть створювати відчуття стерильності та безособовості. Натомість сучасні інтер'єри мають бути теплими, комфортними та відображати індивідуальність власників.

Які ще тренди з'являються?

Окрім кольорових змін, у кухонному дизайні дедалі частіше використовують натуральні матеріали, приховану побутову техніку та багаторівневе освітлення. У 2026 році дизайнери прогнозують подальший відхід від повністю білих інтер'єрів на користь кухонь із виразнішим характером.

У тренді – кольорові фасади, теплі дерев'яні текстури та індивідуальні рішення. Водночас експерти підкреслюють: білий колір навряд чи повністю зникне з інтер'єрів, адже він залишається класичним вибором. Однак епоха кухонь, де абсолютно всі поверхні виконані в одному відтінку білого, схоже, добігає кінця.