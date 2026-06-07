Які рішення є непрактичними в реальному житті – розповіла користувачка тіктоку Юстина Дрьомова.

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Про які рішення власники житла дедалі частіше шкодують?

Замок, який працює лише зсередини

Одна з типових помилок – встановлення вхідних дверей із замком, що замикається лише зсередини, без повноцінної серцевини ззовні. На практиці це створює відчуття незручності та залежності від внутрішнього механізму.

У разі втрати ключів або технічних проблем доступ до житла може стати серйозною проблемою. Тому дизайнери радять обирати більш універсальні та безпечні системи замикання.

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Замок, який працює лише зсередини / Фото Pinterest

Багато плитки у всіх приміщеннях

Плитка в кухні, коридорі та санвузлах здається практичним рішенням, але надмір її використання має зворотний ефект. У холодний сезон такі поверхні сильно охолоджують простір, створюючи дискомфорт навіть у добре опалюваних квартирах. Особливо це відчутно в міжсезоння, коли підлога залишається неприємно холодною.



Велика кількість плитки робить підлогу холодною / Фото Pinterest

Бра в коридорі, які підкреслюють недоліки стін

Настінні бра довгий час вважалися елементом затишного освітлення. Однак у вузьких або неідеально вирівняних коридорах вони можуть працювати проти інтер'єру. Таке світло часто створює різкі тіні та підкреслює нерівності стін, роблячи простір візуально менш охайним. У сучасних проєктах їх все частіше замінюють на приховане або розсіяне освітлення.



Яскраві бра можуть підкреслити нерівності стін / Фото Pinterest

Темні дерев'яні жалюзі

Ще одне рішення, яке виглядає ефектно лише на етапі вибору – темні дерев'яні жалюзі. Хоч вони й додають інтер'єру характеру, але в реальному житті швидко накопичують пил, який дуже помітний на темних поверхнях. Це означає регулярне та досить трудомістке прибирання, яке багатьом згодом починає набридати.



На темних жалюзі добре видно пил / Фото Pinterest

Більшість таких рішень обирають через естетику або тренди, але з часом саме практичність стає головним критерієм комфорту. Тому все більше людей під час ремонту орієнтуються не лише на вигляд, а й на щоденну зручність, догляд і довговічність матеріалів.