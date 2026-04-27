Дизайнеры раскрыли, какие 8 цветов ни в коем случае нельзя сочетать

Цвет играет огромную роль в интерьере. Если правильно подобрать палитру – дизайн будет гармоничным на вид. Впрочем, если ошибиться, то общее впечатление

Есть цвета, которые изысканные на вид сами по себе, но в сочетании друг с другом кажутся устаревшими. Дизайнеры раскрыли 8 неудачных цветовых сочетаний. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Какие цвета не стоит сочетать между собой?

Темно-синий и коралловый

Дизайнер интерьера Мелинда Браунинг считает, что сочетание темно-синего и кораллового часто кажется слишком искусственным. Попытки создать свежий и молодежный стиль, в конце концов, производит детское впечатление. Особенно это касается вариантов, где эти цвета дополняют ярко-белым и используют в полосах или шевронных узорах.

Эксперт советует заменить коралловый на ржавый, горчичный или охристый оттенок в паре с глубоким синим. По ее мнению, такая палитра спокойнее, богаче и изысканнее на вид.

Сочетание кораллового и темно-синего кажется слишком искусственным / Фото Pinterest

Коричневый и бордовый

Некоторые цветовые сочетания сразу вызывают ассоциации с определенной эпохой, и не всегда положительные. По мнению дизайнера Тины Гевары, комбинация коричневого и бордового кажется слишком тяжелой и устаревшей. Она больше напоминает интерьеры 90-х годов, чем современную классику.

Комбинация бордового и коричневого является устаревшей / Фото Pinterest

Серый и желтый

Дизайнер Микаэла Куинтон считает сочетание серого и желтого одним из наименее удачных. По ее мнению, эта комбинация сразу производит неприятное впечатление. Она отмечает, что такие цвета были особенно популярными в начале 2010-х, когда серый считался главным нейтральным оттенком в дизайне. Также это сочетание напоминает ей другие тренды того периода, которые уже потеряли актуальность, в частности шевронные узоры и индустриальную мебель.

Серый и желтый лучше не комбинировать / Фото Pinterest

Красный и черный

Красный и черный – сочетание, которое Эми Пелтьер, креативный директор Peltier Interiors, считает слишком резким, тяжелым и драматическим для дома. По ее мнению, каждый из этих цветов может быть хорошим отдельно, если использовать его продуманно, но в паре им часто не хватает мягкости и баланса.

Комбинация черного и черного считают неудачным / Фото Pinterest

Фиолетовый и оранжевый

Дизайнер Эллисон Гаррисон говорит, что почти любые цвета можно удачно совместить, но фиолетовый и оранжевый – исключение. По ее мнению, эта комбинация слишком резкая и раздражающая на вид. В то же время похожие, более мягкие оттенки могут работать хорошо. Например, лавандовый в сочетании с персиковым.

Откажитесь от сочетания фиолетового и оранжевого / Фото Pinterest

Слишком сезонные сочетания цветов

Некоторые сочетания цветов настолько тесно связаны с определенными праздниками или сезонами, что их сложно воспринимать нейтрально в интерьере. Они могут быть подходящими только в конкретный период года, но в другое время кажутся неуместными. Основательница Melanie Bryant Interiors Мелани Брайант отмечает, что обычно избегает слишком сезонных комбинаций, в частности красного с зеленым или черного с оранжевым, ведь они слишком сильно ассоциируются с праздниками.

Бордовый, золотой и айвори

Если не хотите, чтобы дом напоминал устаревший банкетный зал, лучше избегать трио бордового, золотого и айвори. Такое мнение высказала Техилла Беннетт, владелица Teela Bennett Designs.

Ярко-красный и лимонно-желтый

Шеннон Аскинаси, основательница Ash & Pine, называет одним из наименее удачных сочетание ярко-красного и лимонно-желтого. По ее мнению, вместе эти цвета слишком напоминают кетчуп и горчицу, а из-за высокой насыщенности перегружают пространство.

В то же время дизайнер отмечает, что полностью отказываться от красного и желтого не стоит. Темные и приглушенные оттенки, например ржаво-красный и охра, могут создать теплую, уютную и естественную атмосферу.

Яркие красный и желтый перегружают пространство / Фото Pinterest

6 неожиданных сочетаний цветов, которые обожают дизайнеры

Есть классические комбинации, которые всегда работают (черный и белый, розовый и зеленый и т.д.), но дизайнеры все чаще выбирают более смелые и нестандартные варианты. Real Simple пишет, что среди них:

Матовое золото и темно-зеленый

Это сочетание одновременно современное и вневременное. Золото добавляет тепла и легкого "шика", а зеленый – глубины. Лучше всего работает в деталях: ручках, светильниках, текстиле.

Два оттенка одного цвета

Простой прием – взять светлый и темный вариант одного цвета. Это придаст глубины интерьеру без лишних контрастов.

Кремово-белый и натуральный орех

Теплый белый цвет в сочетании с деревом создает светлое, естественное и уютное пространство.

Охра и насыщенные "драгоценные" цвета

Охра хорошо сочетается с глубокими оттенками, например баклажановый или изумрудный, создавая теплую и изысканную атмосферу.

Контрастные насыщенные цвета

Смелые сочетания типа изумрудный + красный или сапфировый + желтый работают благодаря одинаковой насыщенности и гармонии цветового круга.

Плавные естественные градиенты естественные градиенты

Интерьеры в природных тонах (от нежного розового до терракотового или от голубого до темно-зеленого) создают мягкий, "переливной" эффект.

Какие вещи указывают на то, что ваш кухонный интерьер устарел?

Кухня – это "сердце дома", но интерьер быстро стареет, если в нем остаются устаревшие элементы. Эксперт Даниэль Бидл из Kitchen Warehouse UK LTD назвал детали, которые делают кухню визуально более старой:

старые ручки на шкафах;

мелкая плитка на фартуке;

плохое освещение;

полностью серая кухня:

смешанные стили и материалы.

Чтобы обновить кухню, не обязательно делать ремонт – иногда достаточно заменить мелкие детали.