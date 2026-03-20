Эти цвета могут "расширить" даже крошечный коридор: дизайнеры раскрыли простой секрет

Коридор часто остается недооцененным пространством в квартире, хотя именно он формирует первое впечатление о доме. Дизайнеры отмечают: правильно подобранный цвет стен может визуально изменить геометрию помещения – сделать его светлее, просторнее или, наоборот, уютнее.

Как выглядит интерьер в зависимости от цвета краски – показали на странице @destyle_studio в тиктоке.

Самое простое правило – светлые оттенки визуально "расширяют" пространство. Они отражают больше света, поэтому даже узкий и темный коридор кажется больше и воздушнее. Темные же цвета создают глубину и атмосферу, но требуют осторожного использования.

В то же время современные тренды позволяют смелые решения – даже насыщенные цвета могут выглядеть выигрышно, если их правильно применить. Это подтверждает издание Arch Daily.

Как цвета способны изменить интерьер?

Теплый терракотово-пудровый

Этот оттенок сочетает мягкость пастельных тонов и тепло терракоты. Он добавляет коридору уюта, не "съедая" пространство. Идеально подходит для небольших помещений, где хочется избежать холодной белизны, но сохранить легкость.

Глубокий бордовый

Насыщенный бордовый создает эффект роскоши и драматичности. В узких коридорах его лучше использовать акцентно – например, на одной стене или в сочетании со светлым потолком и полом, чтобы пространство не казалось тесным.

Темно-зеленый

Этот цвет ассоциируется со спокойствием и природой. Темно-зеленые стены добавляют глубины и выглядят особенно стильно в сочетании с деревянными элементами и теплым освещением.

Графитовый

Сдержанный и современный вариант для минималистичных интерьеров. Графитовый цвет делает коридор более "структурированным", но требует хорошего освещения, иначе пространство может выглядеть слишком темным.

Глубокий синий

Синий добавляет интерьеру элегантности и спокойствия. В коридорах он создает эффект "погружения", визуально отодвигая стены. Особенно хорошо работает с белыми или светлыми деталями.

Теплый шоколад

Этот оттенок делает пространство максимально уютным. Он подходит для больших коридоров или помещений с достаточным количеством света. В маленьких коридорах его лучше комбинировать со светлыми акцентами.

Цвет – один из самых сильных инструментов в дизайне. Если нужно визуально увеличить коридор – стоит выбирать светлые или теплые оттенки. А для создания атмосферы и характера можно добавить глубокие насыщенные цвета, сочетая их со светом и правильными акцентами.

Какие оттенки возвращаются в интерьеры в 2026 году?

В 2026 году дизайн интерьеров уверенно движется в сторону уюта, ностальгии и естественности. В тренды возвращаются цвета возвращаются цвета, которые были популярными десятки лет назад, но теперь получили современное переосмысление. Они помогают создать теплую, "живую" атмосферу в доме и отойти от холодного минимализма.

Среди главных фаворитов – оттенки авокадо, сиреневый, терракотовый, магнолия и шоколадно-коричневый. Каждый из них имеет свой характер и по-разному влияет на пространство.