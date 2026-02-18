Правила игры изменились: какие цвета штор станут сенсацией в 2026 году

Шторы в 2026 году перестают быть просто функциональным элементом, который защищает от солнца или посторонних взглядов. Теперь это полноценная часть интерьерной моды – текстильный акцент, формирующий атмосферу дома так же, как одежда формирует стиль человека.

Дизайнеры интерьера City Magazine уверенно заявляют: пришло время попрощаться с классическими белыми шторами.

Новый сезон приносит моду на глубокие текстуры, теплые природные оттенки и натуральные материалы.

Какой материал для штор выбрать?

В центре трендов – материалы, которые хочется почувствовать на ощупь, в частности:

лен,

хлопок,

бархат,

велюр.

Вместо стерильного минимализма приходит стиль, напоминающий ручную работу: легкая неровность текстуры делает интерьер более домашним и "теплым".



Какой материал для штор выбрать / Фото Pinterest

Какие цвета штор в тренде в 2026 году?

В 2026 году цвета штор перестают быть просто фоном для комнаты. Они создают атмосферу покоя, гармонии и естественной красоты, а не привлекают внимание яркими, агрессивными акцентами. Сезон диктует тренд на теплые и природные оттенки, которые органично вписываются в любой интерьер и делают пространство уютным. Самыми популярными остаются земные цвета, ассоциирующиеся с природой и теплом дома:

Теплый бежевый – универсальный оттенок, который делает пространство мягче и светлее, создает ощущение комфорта и стабильности.

Песочный – добавляет комнате солнечного настроения, легкости и ощущения простора, идеально сочетается с деревом и натуральными тканями.

Глиняный – глубокий и насыщенный тон, который добавляет элегантности и тепла, создает атмосферу "уютной земли".

Оливково-зеленый – спокойный оттенок природы, ассоциирующийся со свежестью, спокойствием и гармонией.

Мягкие коричневые оттенки – от светлого кофейного до кремово-коричневого, они добавляют глубины пространству и ощущение роскоши без излишней напряженности.

Кроме земных тонов, в тренде пастельные цвета, которые возвращают легкое ретро-настроение и романтичность:

Выцветший розовый – нежный и ненавязчивый, создает уютную атмосферу и ощущение тепла.

Абрикосовый – теплый и мягкий оттенок между оранжевым и розовым, который добавляет комнате легкости и позитивного настроения.

Пастельно-голубой – освежающий и спокойный, идеально подходит для гостиной или спальни, особенно в сочетании с натуральными материалами.

Еще одна важная деталь

Как пишет Elle Decor, шторы больше не "закрывают" пространство, а формируют его. В 2026 году актуальны шторы от потолка до пола от потолка до пола, часто даже с легким "опиранием" на пол. Такой прием создает ощущение элегантности и дизайнерского подхода. Драпировка должна быть естественной, без резких складок – спокойной и мягкой.

Тренды штор 2026 года отражают общие изменения в стиле жизни: дом становится местом отдыха и безопасности, а текстиль – важной деталью этого уюта. Мягкие ткани, приглушенные цвета и натуральные материалы помогают создать пространство, в котором легко расслабиться.

