Гостиная Джорджа Клуни поражает неожиданным сочетанием цветов: почему это тренд 2026 года

2026 год в дизайне интерьера проходит под знаком смелых решений. Яркие цвета, необычные сочетания и выразительная мебель больше не считаются риском – напротив, именно они задают тренды. И одним из лучших примеров этого стала гостиная Джорджа Клуни в его знаменитой вилле в Италии.

Усадьба "Олеандра" – это историческая вилла XVIII века в городке Лальо на берегу озера Комо. Актер купил ее еще в 2002 году и обновил интерьеры так, чтобы сохранить атмосферу старой Италии, но сделать дом комфортным для современной жизни. Об этом пишет Homes and gardens.

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Чем впечатляет сочетание цветов в гостиной Клуни?

Особое внимание дизайнеров привлекла фотография 2003 года, которую для Vanity Fair сделала легендарная фотограф Энни Лейбовиц. На ней видна гостиная Клуни: бирюзовые обои с классическим узором, горчичный диван, золотистая люстра и теплая деревянная отделка. Вместе эти цвета создают интерьер, который выглядит одновременно уютно и очень выразительно.

Гостиная Джорджа Клуни: смотрите фото

Дизайнеры говорят, что именно сочетание бирюзового и золотого станет одним из самых модных в 2026 году.

Бирюзовый возвращается после нескольких лет забвения — теперь его воспринимают как "новый нейтральный" цвет: яркий, но в то же время спокойный и глубокий.

Особенно эффектно бирюзовый смотрится в сочетании с золотыми или латунными деталями. Контраст холодных и теплых оттенков делает пространство более живым и визуально дорогим.

При этом не обязательно полностью оформлять комнату в стиле барокко – достаточно нескольких акцентов: декоративных подушек, вазы, люстры или пледа.

Дизайнер интерьеров Нина Лихтенштейн объясняет, что бирюзовый с золотым создают атмосферу роскоши и напоминают о средиземноморских виллах и путешествиях. По ее словам, даже небольшие золотые элементы – рамки, светильники или декор – способны сделать бирюзовый интерьер гораздо более элегантным.

Похоже, именно такие смелые сочетания и будут определять дизайн интерьеров в 2026 году.

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