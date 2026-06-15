Ключевая особенность дома актера — плавные, округлые формы. Никаких резких углов или "холодной" геометрии. Всё построено на мягких линиях, которые создают ощущение спокойствия и уюта. Об этом пишет Homes and gardens.

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Почему гостиная Роберта Дауни-младшего – это тренд 2026 года?

Дизайнеры все чаще отказываются от строгих прямых линий в пользу "живых" форм. Все потому, что люди хотят видеть свой дом более естественным и уютным — особенно летом, когда пространство становится местом для отдыха и общения.

Мебель с закругленными формами:

делает интерьер мягче и "теплее";

придают ощущение движения и плавности;

лучше сочетается с природными мотивами;

создают атмосферу спокойствия без перегрузки деталями.

Этот тренд связан с концепцией биофильного дизайна – подхода, основанного на идее, что человек инстинктивно тянется к природе. Поэтому интерьеры, имитирующие природные формы, материалы и цвета, положительно влияют на самочувствие.

Дизайнеры объясняют: мы все больше стремимся "сбежать" от города и стресса, даже оставаясь дома. Поэтому органичные формы, мягкие текстуры и природные оттенки становятся новой нормой. В гостиной Дауни-младшего этот подход виден повсюду — от округлых диванов и кресел до плавных кофейных столиков и декоративных элементов.

Гостиная Роберта Дауни-младшего: смотрите фото

Ранее мы писали о гостиной актрисы Энн Хэтэуэй. Звезда отказалась от типичного светлого калифорнийского стиля и выбрала теплый интерьер с деревом и зелеными оттенками. Ее дом в Южной Калифорнии, вдохновленный швейцарскими шале.

Дизайнеры говорят, что сейчас люди все чаще выбирают не холодный минимализм, а теплые "атмосферные" интерьеры, напоминающие уютный горный дом.