Названы 6 цветов, которые визуально увеличат любую кухню

Маленькая кухня может быть удобной и красивой, если ее правильно оформить. Независимо от того, будь то узкая кухня-"вагончик" в старом доме или крошечная ниша в квартире-студии, есть способы, как визуально ее увеличить.

Дизайнеры назвали 5 цветов, которые они рекомендуют использовать на кухня, ограниченных по площади, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

В какие цвета покрасить кухню, чтобы она казалась больше?

Теплый белый

Белый с теплым подтоном – идеальный выбор для маленькой кухни. Этот цвет прекрасно подходит для стен и потолка. Он хорошо отражает естественный свет, визуально расширяет пространство и сочетается практически с любым акцентным цветом.

Теплый белый – идеальный выбор для кухни / Фото Studio Peake

Стоит заметить, что полностью белые кухни порой кажутся скучными и безликими. Чтобы оживить интерьер, не обязательно прибегать к покраске. Как пишет House Digest, достаточно добавить в пространство цветные детали в виде смесителей, ручек, розеток, светильников и техники.

Приглушенный зеленый

Приглушенные зелено-серые оттенки – еще один популярный выбор для маленьких кухонь. Эти цвета имеют среднюю насыщенность, низкий контраст и мягкий вид, поэтому визуально отступают на задний план. Они уменьшают визуальный шум и делают пространство более легким для восприятия. Дизайнеры советуют сочетать сочетать зелено-серые оттенки с теплым белым и натуральным деревом.

Приглушенный зеленый прекрасно подходит к небольшим кухням / Фото Becca Interiors

Светлые и средние оттенки синего

Светлые и средние оттенки синего на кухне создают ощущение пространства и свежести. Для максимального эффекта их лучше сочетать с белым. Отличный вариант – синие шкафы и белые стены, или наоборот.

Комбинация белого и синего на кухне поможет сделать ее просторнее / Фото Sara Ligorria-Tramp

"Грибные" оттенки

Мягкие серо-бежевые средние визуально объединяют пространство и делают комнату больше. Благодаря комбинации "грибного" и теплого белого цветов кухня кажется целостной и многослойной.

"Грибные" оттенки следует использовать дозировано, чтобы они гармонично сочетались с основными материалами, натуральным камнем и деревом / Фото Victoria Bell Design

Холодный серый

Если на кухне есть элементы из мореного или теплого дерева – пол или фасады – дизайнеры советуют попробовать холодный серый для стен и дополнить его молочно-белыми наличниками.

Холодный серый хорошо уравновешивает теплые древесные тона и прекрасно сочетается с теплыми оттенками белого / Фото Arbor & Co

Обратите внимание! Дизайнеры советуют избегать использования на кухне ярких цветов, таких как красный, желтый и оранжевый. Они могут подавлять настроение или уменьшать аппетит. Темные оттенки, такие как темно-красный и темно-коричневый, визуально уменьшают пространство комнаты. Их тоже следует избегать на кухне.