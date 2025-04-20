Украсьте свои окна: какие цветы выбрать для подвесных горшков

Оконные горшки – это эффективный способ придать фасаду дома эстетичный вид, а также расширить возможности для садоводства, особенно когда не хватает места для традиционных клумб.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, несмотря на меньшие размеры, оконные ящики требуют не меньшего внимания: регулярного полива, подстригания и ухода. Один из ключевых моментов – правильный выбор растений в зависимости от уровня освещения. Подборку лучших цветов для солнечных и тенистых мест, предлагаем далее.

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Цветы для солнечных оконных горшков

Герань.

Этот выносливый цветок идеально подходит для контейнерного садоводства. Герань любит солнце, выдерживает засуху и цветет обильно. Существует множество оттенков – розовый, красный, белый, фиолетовый – поэтому вы сможете создать как гармоничную палитру, так и яркую цветовую мозаику.

Бархатцы.

Бархатцы легко узнать благодаря ярко-желтой или оранжевой окраске. Они цветут с начала лета до первых заморозков и прекрасно переносят кратковременную засуху, что делает их надежным выбором для занятых садоводов.

Настурция.

Настурции украсят оконный ящик не только внешним видом, но и функциональностью – их цветы съедобны. Яркие оранжевые, красные или желтые бутоны и декоративные листья добавляют цвета, а длинные стебли красиво свисают, создавая объем.

Петуния.

Это один из самых популярных цветков для оконных кашпо. Петунии отличаются долгим периодом цветения и разнообразием цветов. Они легко адаптируются, но требуют периодического подрезания, чтобы сохранять форму.

Подвесные кашпо можно размещать на балконах / Фото Freepik

Цветы для тенистых оконных ящиков

Лобелия пурпурная

Эти ярко-красные трубчатые цветы прекрасно добавляют высоты композициям. Кроме того, это растение привлекает бабочек и пчел, что делает ее хорошим выбором для тех, кто хочет способствовать биоразнообразию.

Фиалка Витрокка.

Эти цветы узнают по "лицу" в центре лепестков. Они отличаются многообразием цветов и прекрасно чувствуют себя в полутени. Их легко комбинировать с другими видами для создания более сложных композиций.

Разрыв-трава.

Это тенелюбивое однолетнее растение, которое быстро заполняет пространство яркими цветами. Имеет поверхностную корневую систему, что делает ее идеальной для контейнеров и ограниченного объема почвы.

Клематис.

Клематисы предлагают большие, декоративные цветы в форме звезд или колокольчиков. Они быстро растут и не требуют сложного ухода после укоренения. Главное – обеспечить регулярный полив и опору для лиан.

Кстати, чтобы получить красивые композиции на окнах, перед посадкой цветов важно мыть цветочные горшки в случае их повторного использования.