Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, несмотря на меньшие размеры, оконные ящики требуют не меньшего внимания: регулярного полива, подстригания и ухода. Один из ключевых моментов – правильный выбор растений в зависимости от уровня освещения. Подборку лучших цветов для солнечных и тенистых мест, предлагаем далее.

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Цветы для солнечных оконных горшков

Герань.

Этот выносливый цветок идеально подходит для контейнерного садоводства. Герань любит солнце, выдерживает засуху и цветет обильно. Существует множество оттенков – розовый, красный, белый, фиолетовый – поэтому вы сможете создать как гармоничную палитру, так и яркую цветовую мозаику.

Бархатцы.

Бархатцы легко узнать благодаря ярко-желтой или оранжевой окраске. Они цветут с начала лета до первых заморозков и прекрасно переносят кратковременную засуху, что делает их надежным выбором для занятых садоводов.

Настурция.

Настурции украсят оконный ящик не только внешним видом, но и функциональностью – их цветы съедобны. Яркие оранжевые, красные или желтые бутоны и декоративные листья добавляют цвета, а длинные стебли красиво свисают, создавая объем.

Петуния.

Это один из самых популярных цветков для оконных кашпо. Петунии отличаются долгим периодом цветения и разнообразием цветов. Они легко адаптируются, но требуют периодического подрезания, чтобы сохранять форму.

Подвесные кашпо можно размещать на балконах / Фото Freepik

Цветы для тенистых оконных ящиков

Лобелия пурпурная

Эти ярко-красные трубчатые цветы прекрасно добавляют высоты композициям. Кроме того, это растение привлекает бабочек и пчел, что делает ее хорошим выбором для тех, кто хочет способствовать биоразнообразию.

Фиалка Витрокка.

Эти цветы узнают по "лицу" в центре лепестков. Они отличаются многообразием цветов и прекрасно чувствуют себя в полутени. Их легко комбинировать с другими видами для создания более сложных композиций.

Разрыв-трава.

Это тенелюбивое однолетнее растение, которое быстро заполняет пространство яркими цветами. Имеет поверхностную корневую систему, что делает ее идеальной для контейнеров и ограниченного объема почвы.

Клематис.

Клематисы предлагают большие, декоративные цветы в форме звезд или колокольчиков. Они быстро растут и не требуют сложного ухода после укоренения. Главное – обеспечить регулярный полив и опору для лиан.

Кстати, чтобы получить красивые композиции на окнах, перед посадкой цветов важно мыть цветочные горшки в случае их повторного использования.