Красивые, но опасные: какие деревья лучше не сажать во дворе

Вопреки распространенному мнению, не все красивые деревья подходят для частного двора. Некоторые из них могут повреждать трубы и дорожки своими корнями, ломаться при сильном ветре или подвергаться заболеваниям.

Издание Martha Stewart рассказало, какие деревья следует тщательно оценить перед посадкой.

Какие деревья не стоит высаживать на участке?

Плакучая ива

Ива привлекает раскидистой кроной и длинными ветвями, однако ее корни активно разрастаются в поисках воды. Из-за этого они могут повреждать подземные коммуникации. К тому же дереву требуется много места, поэтому для небольшого участка оно не всегда подходит.



У ивы корни, которые очень быстро растут / Фото Unsplash

Ломбардский тополь

Этот тополь быстро растет и имеет характерную узкую крону, но подвержен грибковым заболеваниям. Его древесина также может быть хрупкой, поэтому ветви могут ломаться. Это создает дополнительные проблемы, особенно во время непогоды.



Ломбардский тополь также растет слишком быстро / Фото Unsplash

Груша Брэдфорда

Дерево ценят за обильное весеннее цветение, однако его ветви часто имеют слабые места соединения со стволом и могут обламываться. Кроме того, груша Брэдфорда считается инвазивным видом в некоторых регионах, а ее цветки имеют неприятный запах.



Груша Брэдфорда считается инвазивным видом / Фото Unsplash

Шелковица

Шелковица дает вкусные плоды, но они могут загрязнять дорожки, террасы и садовую мебель. Ягоды также привлекают птиц, которые оставляют помет вокруг дерева. Корни шелковицы способны активно разрастаться и конкурировать за воду и питательные вещества с другими растениями.



Шелковица загрязняет дорожки, террасы и садовую мебель / Фото Unsplash

На что обратить внимание перед посадкой?

Прежде чем выбрать дерево для участка, стоит учесть его размеры во взрослом состоянии, особенности корневой системы, устойчивость к ветру и предрасположенность к болезням. Также важно соблюдать рекомендуемое расстояние от:

дома,

дорожек,

заборов и подземных коммуникаций.

Даже красивое дерево может создавать проблемы, если посадить его в неподходящем месте. Поэтому лучше заранее оценить условия участка и выбрать вид, который не потребует чрезмерного ухода и не нанесет вреда другим насаждениям.