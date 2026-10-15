Видання Martha Stewart розповіло, які дерева варто ретельно оцінити перед посадкою.

Які дерева не варто висаджувати на ділянці?

Плакуча верба

Верба приваблює розлогою кроною та довгими гілками, однак її коріння активно розростається в пошуках води. Через це воно може пошкоджувати підземні комунікації. До того ж дереву потрібно багато місця, тому для невеликої ділянки воно не завжди підходить.



Верба має коріння, яке дуже швидко росте / Фото Unsplash

Ломбардська тополя

Ця тополя швидко росте й має характерну вузьку крону, але схильна до грибкових захворювань. Її деревина також може бути крихкою, через що гілки ризикують ламатися. Це створює додаткові проблеми, особливо під час негоди.



Ломбардська тополя також росте надто швидко / Фото Unsplash

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Груша Бредфорда

Дерево цінують за рясне весняне цвітіння, проте його гілки часто мають слабкі місця з'єднання зі стовбуром і можуть обламуватися. Крім того, груша Бредфорда вважається інвазивним видом у деяких регіонах, а її квіти мають неприємний запах.



Груша Бредфорда вважається інвазивним видом / Фото Unsplash

Шовковиця

Шовковиця дає смачні плоди, але вони можуть забруднювати доріжки, тераси й садові меблі. Ягоди також приваблюють птахів, які залишають послід навколо дерева. Коріння шовковиці здатне активно розростатися й конкурувати за воду та поживні речовини з іншими рослинами.



Шовковиця забруднює доріжки, тераси й садові меблі / Фото Unsplash

На що звернути увагу перед посадкою?

Перед тим як обрати дерево для ділянки, варто врахувати його дорослі розміри, особливості кореневої системи, стійкість до вітру та схильність до хвороб. Також важливо дотримуватися рекомендованої відстані від:

будинку,

доріжок,

парканів і підземних комунікацій.

Навіть красиве дерево може створювати проблеми, якщо посадити його в невідповідному місці. Тому краще заздалегідь оцінити умови ділянки й обрати вид, який не потребуватиме надмірного догляду та не завдаватиме шкоди іншим насадженням.