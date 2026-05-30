Не мрамором единым: топ дизайнерских фишек, которые делают квартиру по-настоящему дорогой

Современный дорогой ремонт - это не только качественные материалы и дизайнерская мебель. Настоящую премиальность интерьера часто определяют детали, которые создают ощущение продуманного пространства, комфорта и минимализма. Именно такие решения все чаще используют дизайнеры в элитных квартирах и домах.

Что делает ремонт визуально дороже?

Подвесная мебель в ванной комнате

Подвесные тумбы в ванной комнате, консоли в прихожей или навесная мебель в гостиной визуально облегчают пространство. Кроме того, они значительно упрощают уборку.

Потолок с теневым профилем

Один из самых популярных приемов в современных интерьерах. Благодаря специальному профилю между потолком и стеной остается тонкая теневая линия, которая создает эффект "парящего" потолка и придает помещению более дорогой вид.

Кухонный фартук без уголков и плинтуса

В дорогих кухнях все чаще отказываются от пластиковых уголков и плинтусов между столешницей и фартуком. Благодаря качественному монтажу поверхности стыкуются почти незаметно, что выглядит значительно эстетичнее и современнее.

Трубчатые радиаторы

Обычные батареи постепенно уступают место стильным трубчатым радиаторам. Они не только выполняют свою основную функцию, но и становятся полноценным элементом дизайна интерьера.

Выделенная зона для телевизора

В премиальных интерьерах телевизор редко просто вешают на стену. Для него создают отдельную композицию из декоративных панелей, подсветки, камня или деревянных вставок, что делает пространство более гармоничным.

Черные матовые выключатели и розетки

Такие мелочи существенно влияют на общее восприятие ремонта. Черная матовая фурнитура выглядит дороже стандартных белых решений и прекрасно сочетается с современными интерьерами.

Двери скрытого монтажа

Двери без наличников, которые находятся в одной плоскости со стеной, давно стали признаком дизайнерского ремонта. Они помогают создать чистые линии и визуально расширяют пространство.

Продуманное многоуровневое освещение

Еще одна характерная черта дорогих интерьеров – сочетание основного, декоративного и акцентного освещения. Сценарии света позволяют менять атмосферу помещения в зависимости от времени суток и потребностей жильцов.

Дизайнеры отмечают: именно внимание к деталям, а не только стоимость отделки, формирует ощущение элитного ремонта. Даже несколько таких решений способны сделать квартиру более современной, стильной и дорогой на вид.

Каких решений в дизайне квартиры стоит избегать?

Ранее мы писали, что тренды в интерьере меняются молниеносно быстро. То, что еще несколько лет назад считалось "дорогим дизайном", сегодня все чаще называют устаревшим или таким, что визуально удешевляет пространство. В 2026 году дизайнеры не советуют делать кухни с "нависающими" верхними шкафами, карнизы на стенах и шкафы-купе.