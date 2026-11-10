Вы просто испортите свой сад: какие многолетние растения не стоит сажать в ноябре

Ноябрь может оказаться роковым для некоторых садовых цветов. В то время как одни растения хорошо переносят осеннюю посадку, другие рискуют погибнуть еще до весны. Причина – холодная почва, чрезмерная влажность и заморозки, которые могут повредить корни и клубни.

Как пишет американское издание Southern Living, посадку теплолюбивых многолетников лучше отложить до весны, когда земля достаточно прогреется.

Какие цветы нельзя сажать в ноябре?

Некоторые популярные садовые растения плохо переносят холод и требуют весенней посадки.

Канны. Не выдерживают сильных морозов. Их корневища высаживают весной, когда почва прогреется примерно до 16 градусов.

Не выдерживают сильных морозов. Их корневища высаживают весной, когда почва прогреется примерно до 16 градусов. Гладиолусы. Морозы повреждают клубнелуковицы, а избыточная влажность способствует гниению. В холодных регионах их высаживают весной.

Морозы повреждают клубнелуковицы, а избыточная влажность способствует гниению. В холодных регионах их высаживают весной. Георгины. Требуют теплого грунта, примерно 13–16 градусов. В ноябре их клубни лучше выкопать и отправить на зимнее хранение.



Георгины любят теплую почву / Фото Unsplash

Тубероза. Теплолюбивое растение, которое может погибнуть из-за промерзания или загнивания луковиц.

Теплолюбивое растение, которое может погибнуть из-за промерзания или загнивания луковиц. Бальзамины. Чувствительны к заморозкам, поэтому в холодном климате их выращивают как однолетники или заносят в помещение на зиму.

Чувствительны к заморозкам, поэтому в холодном климате их выращивают как однолетники или заносят в помещение на зиму. Мандевилла. Тропическое растение, которое не переносит морозов. Высаживать ее на улице стоит только после стабильного весеннего потепления.

Тропическое растение, которое не переносит морозов. Высаживать ее на улице стоит только после стабильного весеннего потепления. Клубневые бегонии. В холодной почве их клубни могут загнить. Осенью их лучше выкопать, просушить и хранить до весны.



Клубни бегонии могут загнить / Фото Unsplash

Какие растения можно посадить в ноябре?

Если почва еще не промерзла и не переувлажнена, в ноябре можно высадить некоторые морозостойкие луковичные цветы.

Нарциссы. Их луковицы высаживают осенью, чтобы весной получить яркое цветение.

Их луковицы высаживают осенью, чтобы весной получить яркое цветение. Декоративный лук (алиумы). Морозостойкие виды хорошо подходят для осенней посадки и зацветают в конце весны или летом.

А вот эхинацею, лилейники и кореопсис лучше оставить до весны. Хотя эти многолетники выдерживают зимние морозы, при поздней посадке они могут не успеть укорениться.

Как защитить осенние посадки от морозов?

После высадки луковиц землю следует умеренно полить, если она сухая, а с наступлением устойчивых холодов замульчировать компостом, корой или сухими листьями. Это поможет защитить почву от резких перепадов температуры.

Главное правило – ориентироваться не только на календарь, но и на состояние почвы. Если земля уже промерзла или слишком влажная, посадку лучше отложить до более благоприятных условий.