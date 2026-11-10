Просто зіпсуєте свій сад: які багаторічні рослини не варто садити в листопаді

Як пише американське видання Southern Living, посадку теплолюбних багаторічників краще відкласти до весни, коли земля достатньо прогріється.

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Які квіти не можна садити в листопаді?

Деякі популярні садові рослини погано переносять холод і потребують весняної посадки.

Канни. Не витримують сильних морозів. Їхні кореневища висаджують навесні, коли ґрунт прогріється приблизно до 16 градусів.

Не витримують сильних морозів. Їхні кореневища висаджують навесні, коли ґрунт прогріється приблизно до 16 градусів. Гладіолуси. Морози пошкоджують бульбоцибулини, а надмірна вологість сприяє гниттю. У холодних регіонах їх висаджують навесні.

Морози пошкоджують бульбоцибулини, а надмірна вологість сприяє гниттю. У холодних регіонах їх висаджують навесні. Жоржини. Потребують теплого ґрунту, приблизно 13 – 16 градусів. У листопаді їхні бульби краще викопати та відправити на зимове зберігання.

Жоржини люблять теплий ґрунт / Фото Unsplash

Тубероза. Теплолюбна рослина, яка може загинути через промерзання або загнивання цибулин.

Теплолюбна рослина, яка може загинути через промерзання або загнивання цибулин. Бальзаміни. Чутливі до заморозків, тому в холодному кліматі їх вирощують як однорічники або заносять у приміщення на зиму.

Чутливі до заморозків, тому в холодному кліматі їх вирощують як однорічники або заносять у приміщення на зиму. Мандевілла. Тропічна рослина, яка не переносить морозів. Висаджувати її надворі варто лише після стабільного весняного потепління.

Тропічна рослина, яка не переносить морозів. Висаджувати її надворі варто лише після стабільного весняного потепління. Бульбові бегонії. У холодному ґрунті їхні бульби можуть загнити. Восени їх краще викопати, просушити та зберігати до весни.

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Бульби бегонії можуть загнити / Фото Unsplash

Які рослини можна посадити в листопаді?

Якщо ґрунт ще не промерз і не перезволожений, у листопаді можна висадити деякі морозостійкі цибулинні квіти.

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Нарциси. Їхні цибулини висаджують восени, щоб навесні отримати яскраве цвітіння.

Їхні цибулини висаджують восени, щоб навесні отримати яскраве цвітіння. Декоративні цибулі (аліуми). Морозостійкі види добре підходять для осінньої посадки та зацвітають наприкінці весни або влітку.

А ось ехінацею, лілейники та кореопсис краще залишити до весни. Хоча ці багаторічники витримують зимові морози, за пізньої посадки вони можуть не встигнути вкоренитися.

Як захистити осінні посадки від морозів?

Після висаджування цибулин землю варто помірно полити, якщо вона суха, а з настанням стійких холодів замульчувати компостом, корою або сухим листям. Це допоможе захистити ґрунт від різких перепадів температури.

Головне правило – орієнтуватися не лише на календар, а й на стан ґрунту. Якщо земля вже промерзла або надто волога, посадку краще відкласти до сприятливіших умов.