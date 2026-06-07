Красиво на фото, ужасно в жизни: худшие идеи для ремонта

Во время ремонта легко увлечься красивыми визуализациями и модными решениями, но не все из них одинаково удобны в повседневной жизни. Некоторые детали, которые поначалу кажутся стильными, со временем оказываются источником дискомфорта.

Какие решения являются непрактичными в реальной жизни – рассказала пользовательница тиктока Юстина Дремова.

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О каких решениях владельцы жилья все чаще жалеют?

Замок, который работает только изнутри

Одна из типичных ошибок – установления входной двери с замком, который запирается только изнутри, без полноценной сердцевины снаружи. На практике это создает ощущение неудобства и зависимости от внутреннего механизма.

В случае потери ключей или технических проблем доступ к жилью может стать серьезной проблемой. Поэтому дизайнеры советуют выбирать более универсальные и безопасные системы запирания.



Замок, который работает только изнутри / Фото Pinterest

Много плитки во всех помещениях

Плитка в кухне, коридоре и санузлах кажется практичным решением, но чрезмерное ее использование имеет обратный эффект. В холодный сезон такие поверхности сильно охлаждают пространство, создавая дискомфорт даже в хорошо отапливаемых квартирах. Особенно это ощутимо в межсезонье, когда пол остается неприятно холодным.



Большое количество плитки делает пол холодным / Фото Pinterest

Бра в коридоре, которые подчеркивают недостатки стен

Настенные бра долгое время считались элементом уютного освещения. Однако в узких или неидеально выровненных коридорах они могут работать против интерьера. Такой свет часто создает резкие тени и подчеркивает неровности стен, делая пространство визуально менее опрятным. В современных проектах их все чаще заменяют на скрытое или рассеянное освещение.



Яркие бра могут подчеркнуть неровности стен / Фото Pinterest

Темные деревянные жалюзи

Еще одно решение, которое выглядит эффектно только на этапе выбора – темные деревянные жалюзи. Хотя они и добавляют интерьеру характера, но в реальной жизни быстро накапливают пыль, которая очень заметна на темных поверхностях. Это означает регулярную и достаточно трудоемкую уборку, которая многим со временем начинает надоедать.



На темных жалюзи хорошо видно пыль / Фото Pinterest

Большинство таких решений выбирают через эстетику или тренды, но со временем именно практичность становится главным критерием комфорта. Поэтому все больше людей во время ремонта ориентируются не только на вид, но и на ежедневное удобство, уход и долговечность материалов.