7 овощей, которые стоит посадить сейчас для быстрого урожая этим летом

Сезон садоводства официально открыт – самое время высаживать овощи, ведь выращивание собственного урожая может стать не только полезным и вкусным опытом, но и поможет сэкономить на продуктах.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, независимо от того, мечтаете ли вы о хрустящем огуречном салате, или хотите иметь под рукой свежий шпинат, много овощей можно посадить уже сейчас, чтобы наслаждаться ими летом. О семи быстрорастущих овощах, которые стоит высадить уже сегодня, рассказываем далее.

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Капуста

Капуста прекрасно подходит для летних салатов и достигает зрелости за 60 – 100 дней, в зависимости от сорта. Она требует не менее шести часов полного солнца в день и регулярного полива. В то же время капуста морозостойкая, поэтому ее можно выращивать даже осенью.

Морковь

Морковь созревает за 60 – 80 дней, а молодые корнеплоды готовы к сбору уже через 4 – 6 недель. Чтобы избежать деформации плодов, сажайте морковь в легкую, хорошо дренированную почву без крупных камней. Регулярный полив обеспечит ей здоровый рост.

Огурцы

Огурцы – неотъемлемая часть летнего огорода. В зависимости от сорта они созревают за 50 – 70 дней. Для лучшего урожая стоит обеспечить им опору для поднятия вверх и избегать увлажнения листьев, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

Многие овощи можно легко вырастить самостоятельно / Фото Freepik

Горох

Горох – один из самых простых в уходе овощей. Большинство сортов созревают через 50 – 70 дней. После укоренения растение требует минимального ухода и хорошо развивается благодаря естественным осадкам. Для постоянного урожая сейте горох каждые две недели.

Свекла

Свекла растет за 50 – 70 дней и хорошо чувствует себя даже в различных почвах. Ее листья добавляют саду декоративности, а сам корнеплод богат антиоксидантами. Свекла подходит для выращивания даже в контейнерах – идеальное решение для балконов.

Баклажаны

Баклажаны обожают тепло и солнце. Высаживайте их весной или в теплице для более быстрого развития. При должном уходе (регулярное увлажнение, высокая влажность воздуха, подкормка калием) урожай баклажанов будет готов через 65 – 80 дней.

Шпинат

Шпинат – отличный вариант для выращивания как на открытом воздухе, так и в помещении. Он быстро растет (45 – 50 дней до зрелости) и позволяет собирать листья несколько раз за сезон. Шпинат не переносит жары, поэтому нуждается в определенной тени в жаркие часы дня.

Кстати, если какие-то из овощей вы планируете высаживать из рассады, для удачного старта сезона стоит учитывать, когда и как это правильно делать.