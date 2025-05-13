Лучше не сажать в контейнеры: овощи, требующие открытого грунта
- Некоторые овощи, как тыква, кукуруза, морковь, капустные, чеснок, индетерминантные помидоры, спаржа и сельдерей, лучше выращивать в открытом грунте из-за потребности в пространстве и специфических условий роста.
- В контейнерах сложно обеспечить надлежащие условия для этих культур, что может привести к плохому плодоношению или задержке роста.
Выращивание овощей в контейнерах – отличный вариант для тех, кто не имеет доступа к большому участку земли. Однако не все культуры одинаково хорошо чувствуют себя в горшках.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, некоторые овощи требуют много пространства для корней, другие – для листьев и плодов. Если контейнер слишком мал, растение может не дать ожидаемого урожая. Какие же именно овощи лучше выращивать в открытом грунте, рассказываем далее.
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Тыквы
Тыквы имеют очень разветвленную корневую систему, которая быстро заполняет пространство даже большого контейнера. Эти растения могут разрастаться до 3 – 4,5 метра в ширину, поэтому для их выращивания требуется большое количество удобрений и места. Иначе это может привести к задержке роста и плохому плодоношению.
Кукуруза
Кукуруза вырастает до 1,5 метра в высоту, и в контейнере ей не хватает устойчивости – сильный ветер может легко ее повалить. Кроме того, она требует плотной посадки, чтобы эффективно опыляться ветром. В условиях горшка это почти невозможно.
Морковь
Длиннокорневые сорта моркови не подходят для выращивания в контейнерах: корень деформируется или останавливается в росте. Если же другого варианта для посадки нет, лучше выбирать более короткие гибридные сорта.
Капустные (брокколи, цветная капуста)
Эти овощи имеют мощную корневую систему и нуждаются в прохладном климате. В условиях контейнера трудно контролировать температуру почвы – он нагревается быстрее, чем открытый грунт, что вредит росту капустных.
Для некоторых культур лучше подходит открытый грунт / Фото Freepik
Чеснок
Хотя чеснок можно посадить в контейнер, это связано с рисками. В открытом грунте он высаживается осенью, чтобы хорошо укорениться, а в контейнере больше вероятность, что зубчики сгниют из-за замерзания почвы.
Индетерминантные помидоры
В отличие от детерминантных сортов, индетерминантные помидоры не прекращают расти. Они быстро превышают размер контейнера и требуют частого полива и подкормки. Для садоводов это может стать слишком сложной задачей.
Спаржа
Эта многолетняя культура требует пространства для корневища и сильного основания. В обычном контейнере растению будет слишком тесно для нормального развития.
Сельдерей
Сельдерей требователен к влаге, солнечному свету и питательным веществам. Его сложно поддерживать в условиях горшка в течение длительного периода – растение растет медленно, а потребности в уходе большие.
К слову, если вы хотите получить богатый урожай, лучше начать выращивание овощей уже сейчас, особое внимание обращая на быстрорастущие культуры.