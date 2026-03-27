Посадите эти 5 видов семян в апреле, чтобы летом иметь щедрый урожай

Апрель – ключевой месяц для посева, от которого зависит будущий урожай. Именно сейчас стоит высадить несколько основных культур, чтобы летом получить щедрый результат.

Эксперт по садоводству Бенедикт Ванхимс называет апрель "самым важным месяцем для посева". Об этом пишет Express.

Что посадить в апреле, чтобы иметь богатый урожай?

Он отмечает, что не стоит пропускать этот ключевой период, ведь с потеплением появляются идеальные условия для роста растений.

Сначала эксперт советует высевать морковь. Лучше всего сеять ее сразу в грунт и не пересаживать, ведь пересадка может привести к деформированным корнеплодам. Для тяжелых или каменистых почв подойдут короткие сорта. В то же время стоит следить за слизнями, которые любят молодые всходы.

Также сейчас хорошее время для посева кабачков. Они быстро растут и дают много урожая. Их лучше сеять за 3 – 4 недели до последних заморозков. Сначала семена высевают в горшки, а затем пересаживают в большие емкости или открытый грунт.

Огурцы тоже стоит сеять сейчас, поскольку они быстро прорастают в тепле. Главное – регулярно поливать и подкармливать растения, ведь недостаток влаги делает плоды горькими.

Еще одна культура – мангольд. Он отличается стабильным урожаем, выносливостью к жаре и холоду.

Апрель – время для посева мангольда / Фото Pinterest

Кроме этого, эксперт советует высевать сельдерей, но не слишком рано, чтобы избежать преждевременного цветения. Семена рассыпают по поверхности почвы, увлажняют и накрывают пленкой для создания теплых условий.

В завершение Ванхимс рекомендует добавить в огород цветы, которые полезны для овощей – например, бархатцы, циннии и алиссум.

Какие растения посадить в апреле, чтобы иметь пышный сад летом?

Как пишет House Digest, весной стоит начинать сажать цветы, чтобы летом они радовали ярким цветением. Цветник, посажен в апреле, будет радовать красочными бутонами в течение лета. Посадите:

Гейхеры– низкорослые или полувечнозеленые растения с яркой листвой и цветами, привлекающие насекомых-опылителей.

Льнянки – высокие цветы на длинных стеблях разных цветов, устойчивые к холоду.

Рудбекии – солнечные желто-оранжевые цветы, которые также кормят птиц семенами.

Календула – быстрорастущий, съедобный цветок, подходящий и для грядки, и для контейнеров.

Посадка этих растений в апреле гарантирует яркое и продолжительное цветение в течение всего лета.

