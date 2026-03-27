Эксперт по садоводству Бенедикт Ванхимс называет апрель "самым важным месяцем для посева". Об этом пишет Express.
Что посадить в апреле, чтобы иметь богатый урожай?
Он отмечает, что не стоит пропускать этот ключевой период, ведь с потеплением появляются идеальные условия для роста растений.
Сначала эксперт советует высевать морковь. Лучше всего сеять ее сразу в грунт и не пересаживать, ведь пересадка может привести к деформированным корнеплодам. Для тяжелых или каменистых почв подойдут короткие сорта. В то же время стоит следить за слизнями, которые любят молодые всходы.
Также сейчас хорошее время для посева кабачков. Они быстро растут и дают много урожая. Их лучше сеять за 3 – 4 недели до последних заморозков. Сначала семена высевают в горшки, а затем пересаживают в большие емкости или открытый грунт.
Огурцы тоже стоит сеять сейчас, поскольку они быстро прорастают в тепле. Главное – регулярно поливать и подкармливать растения, ведь недостаток влаги делает плоды горькими.
Еще одна культура – мангольд. Он отличается стабильным урожаем, выносливостью к жаре и холоду.
Апрель – время для посева мангольда / Фото Pinterest
Кроме этого, эксперт советует высевать сельдерей, но не слишком рано, чтобы избежать преждевременного цветения. Семена рассыпают по поверхности почвы, увлажняют и накрывают пленкой для создания теплых условий.
В завершение Ванхимс рекомендует добавить в огород цветы, которые полезны для овощей – например, бархатцы, циннии и алиссум.
Какие растения посадить в апреле, чтобы иметь пышный сад летом?
Как пишет House Digest, весной стоит начинать сажать цветы, чтобы летом они радовали ярким цветением. Цветник, посажен в апреле, будет радовать красочными бутонами в течение лета. Посадите:
- Гейхеры– низкорослые или полувечнозеленые растения с яркой листвой и цветами, привлекающие насекомых-опылителей.
- Льнянки – высокие цветы на длинных стеблях разных цветов, устойчивые к холоду.
- Рудбекии – солнечные желто-оранжевые цветы, которые также кормят птиц семенами.
- Календула – быстрорастущий, съедобный цветок, подходящий и для грядки, и для контейнеров.
Посадка этих растений в апреле гарантирует яркое и продолжительное цветение в течение всего лета.
Что положить в компост, чтобы в нем не завелись мухи?
Весной в компосте быстро появляются запахи и вредители из-за влаги. Чтобы этого избежать, достаточно добавить обычные бумажные пакеты.
Они впитывают лишнюю влагу, уменьшают запах и отпугивают мух. Просто порвите пакеты и смешивайте их с отходами – это поможет держать компост сухим и чистым.