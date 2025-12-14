Выключите эти 12 приборов из розетки: они увеличивают счет за свет, даже когда не работают

Многие приборы и устройства в доме потребляют электроэнергию даже тогда, когда ими не пользуются. Обнаружив и отключив таких "энергетических вампиров", можно заметно уменьшить ежемесячные счета за свет.

Названы 12 самых распространенных устройств, отсоединение которых от розеток поможет значительно сэкономить средства, передает 24 Канал со ссылкой на Indestata.

Какие приборы надо выключать из розетки?

Зарядные устройства

Зарядки для телефонов, ноутбуков и планшетов потребляют электроэнергию даже тогда, когда к ним не подключено устройство. Такой постоянный, хоть и небольшой, отбор энергии со временем накапливается.

Зарядные устройства обязательно надо отсоединять от розеток / Фото из открытых источников

Телевизор

Современные телевизоры, особенно смарт-ТВ, потребляют заметное количество электроэнергии даже в выключенном состоянии. Они остаются в режиме ожидания, чтобы принимать сигналы с пульта и обновлять программное обеспечение.

Компьютерная техника

Настольные компьютеры, мониторы и периферийные устройства – принтеры, сканеры и т.д. – могут потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии. Самый простой способ избежать этого – отсоединять их в конце дня или использовать "умный" удлинитель для эффективного управления потреблением.

Кухонная техника

Небольшие кухонные приборы – микроволновые печи, кофеварки, тостеры – не требуют постоянного подключения к сети. Часто они имеют часы или режим ожидания, которые потребляют электроэнергию. Отсоединяйте их после использования или пользуйтесь удлинителем, чтобы выключать несколько приборов одновременно.

Развлекательные системы

Домашние развлекательные системы, в частности DVD-проигрыватели, игровые консоли и стереосистемы, активно потребляют электроэнергию даже без использования.

Кабельные приставки

Кабельные приставки, особенно с функцией записи (DVR), являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии среди домашней электроники. Они работают постоянно, чтобы поддерживать программные гиды и записывать передачи.

Декоративное освещение

Декоративные элементы – гирлянды или электрические свечи – часто оставляют подключенными надолго ради удобства или эстетики. В то же время они могут потреблять немало электроэнергии. Используйте их только при необходимости или выбирайте солнечные или батарейные альтернативы.

Обогреватели

Электрические обогреватели чрезвычайно энергоемкие. Хотя из соображений безопасности их и так не стоит оставлять без присмотра, обязательно отсоединяйте их, когда они не используются. Это также касается переносных кондиционеров.

Обогреватели "съедают" много электроэнергии даже в выключенном состоянии / Фото из открытых источников

Стиральные и сушильные машины

Даже в нерабочем состоянии старые модели стиральных и сушильных машин могут потреблять "фантомную" электроэнергию.

Инструменты в гараже

Электроинструменты и другое оборудование, хранящееся в гараже или сарае – дрели, пилы, садовая техника – следует отсоединять, когда они не используются.

Приборы в ванной комнате

Распространенные приборы для ванной – фены, выпрямители для волос, электробритвы – могут потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии.

Фены следует обязательно выключать из розеток, когда ими не пользуются / Фото из открытых источников

Ночники

Ночники обычно оставляют включенными на длительное время, особенно в домах с детьми. Переход на модели с датчиком движения или отключение их днем поможет сэкономить электроэнергию и уменьшить счета.

Как пишет издание RACV, около 40% всей потребляемой энергии дома приходится на отопление и кондиционирование.

Среди причин высокого потребления:

устаревшие или неэффективные системы;

обогрев или охлаждение всего дома вместо отдельных комнат;

слишком высокая или низкая температура;

плохая изоляция, сквозняки, одинарные окна.

Какой кухонный прибор незаметно увеличивает счета за электроэнергию?

Электрический чайник, который есть почти на каждой кухне, может незаметно повышать счета за свет. Его часто включают много раз в день, не задумываясь о расходе электроэнергии. По данным организации Which, чайник – один из самых энергоемких бытовых приборов.

За одно кипячение он потребляет около 3000 Вт, что значительно больше, чем холодильник. Это объясняется мощным нагревательным элементом и потерями тепла. Чтобы уменьшить расходы, советуют кипятить только нужное количество воды и регулярно очищать чайник от накипи. Также энергоэффективные модели могут потреблять до 20% меньше электроэнергии, дольше сохраняя воду горячей и уменьшая количество повторных кипячений.