Квартира сгорит за минуты: какие неочевидные приборы запрещено включать в удлинитель

Использование удлинителей в быту может казаться удобным решением, однако в сочетании с мощной техникой это превращается в серьёзную угрозу пожара.

Специалисты Southern Living предупредили: неправильное подключение электроприборов часто приводит к коротким замыканиям и возгоранию уже за считанные минуты.

Эксперты отмечают, что удлинители не увеличивают мощность электросети, а только распределяют ее. Большинство стандартных моделей рассчитаны на нагрузку до 15 ампер или примерно 1800 ватт. Превышение этого показателя вызывает:

перегрев проводов,

плавление изоляции,

может повлечь за собой открытый огонь в квартире.

В перечень приборов, которые категорически нельзя подключать через удлинитель, входят:

холодильники,

микроволновые печи,

кофеварки,

тостеры,

мультиварки,

блендеры,

обогреватели,

кондиционеры,

стиральные машины,

фены,

утюги,

электроинструменты.

Все эти устройства потребляют значительное количество электроэнергии или имеют мощные двигатели и нагревательные элементы, которые создают чрезмерную нагрузку на переносные розетки. Зато удлинители разрешено использовать только для маломощной техники – компьютеров, телевизоров, настольных ламп и зарядных устройств.



Утюг категорически нельзя подключать через удлинитель / Фото Unsplash

Что еще стоит знать об использовании удлинителей?

Специалисты Homes and Gardens также советуют избегать использования удлинителей во влажных помещениях и строго запрещают соединять несколько таких устройств в цепь. Это значительно повышает риск перегрева и возгорания. Отдельное внимание стоит уделять температуре корпуса удлинителя во время работы. Если он становится горячим на ощупь – это сигнал перегрузки.

В таком случае необходимо немедленно отключить все приборы от сети. Для повышения безопасности специалисты рекомендуют использовать сетевые фильтры со встроенной защитой от перепадов напряжения. Это поможет сохранить технику и избежать опасных ситуаций в доме.

Ранее мы писали, что модульные рейки с розетками предлагают современную альтернативу удлинителям. Главное преимущество модульных реек – их гибкость. Пользователь может самостоятельно добавлять или убирать розеточные блоки, USB-модули или даже выключатели в зависимости от потребностей. Это особенно актуально для кухни или рабочей зоны, где количество техники постоянно меняется.

Кроме функциональности, такая система выигрывает и с точки зрения эстетики. Все элементы выглядят целостно, провода не путаются под ногами, а сама конструкция гармонично вписывается в современный интерьер. К тому же многие модели оснащены дополнительной защитой – от перепадов напряжения, перегрузки или случайного попадания влаги.