Фахівці Southern Living попередили: неправильне підключення електроприладів часто призводить до коротких замикань і займання вже за лічені хвилини.

Експерти наголошують, що подовжувачі не збільшують потужність електромережі, а лише розподіляють її. Більшість стандартних моделей розраховані на навантаження до 15 ампер або приблизно 1800 ватів. Перевищення цього показника викликає:

перегрів проводів,

плавлення ізоляції,

може спричинити відкритий вогонь у квартирі.

До переліку приладів, які категорично не можна підключати через подовжувач, входять:

холодильники,

мікрохвильові печі,

кавоварки,

тостери,

мультиварки,

блендери,

обігрівачі,

кондиціонери,

пральні машини,

фени,

праски,

електроінструменти.

Усі ці пристрої споживають значну кількість електроенергії або мають потужні двигуни та нагрівальні елементи, які створюють надмірне навантаження на переносні розетки. Натомість подовжувачі дозволено використовувати лише для малопотужної техніки – комп'ютерів, телевізорів, настільних ламп і зарядних пристроїв.



Праску категорично не можна підключати через подовжувач / Фото Unsplash

Що ще варто знати про використання подовжувачів?

Фахівці Homes and Gardens також радять уникати використання подовжувачів у вологих приміщеннях і суворо забороняють з'єднувати кілька таких пристроїв у ланцюг. Це значно підвищує ризик перегріву та займання. Окрему увагу варто приділяти температурі корпусу подовжувача під час роботи. Якщо він стає гарячим на дотик – це сигнал перевантаження.

У такому випадку необхідно негайно відключити всі прилади від мережі. Для підвищення безпеки спеціалісти рекомендують використовувати мережеві фільтри із вбудованим захистом від перепадів напруги. Це допоможе зберегти техніку та уникнути небезпечних ситуацій у домі.

Раніше ми писали, що модульні рейки з розетками пропонують сучасну альтернативу подовжувачам. Головна перевага модульних рейок – їхня гнучкість. Користувач може самостійно додавати або прибирати розеткові блоки, USB-модулі чи навіть вимикачі залежно від потреб. Це особливо актуально для кухні чи робочої зони, де кількість техніки постійно змінюється.

Окрім функціональності, така система виграє і з точки зору естетики. Всі елементи виглядають цілісно, дроти не плутаються під ногами, а сама конструкція гармонійно вписується в сучасний інтер'єр. До того ж багато моделей оснащені додатковим захистом – від перепадів напруги, перевантаження чи випадкового потрапляння вологи.