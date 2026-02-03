Вы точно делаете эту ошибку: 7 приборов, которые опасно оставлять включенными

Во многих домах часть техники остается постоянно подключенной к электросети – холодильники, посудомоечные машины или встроенные микроволновки. В то же время менее стационарные приборы могут представлять серьезную опасность, если оставить их в розетке без присмотра.

Инженер Джерри Пун объяснил, какие бытовые устройства следует обязательно выключать из розетки перед выходом из дома передает CNET.

Смотрите также Морозы ударили – света стало меньше: почему во время холодов отключений становится больше

По его словам, главное правило простое: если прибор нагревается, потребляет много электроэнергии или имеет поврежденный или ненадежный шнур – его не стоит оставлять подключенным.

Если что-то пойдет не так, это обычно происходит очень быстро. Выключение из розетки – самая простая привычка для безопасности,

– подчеркнул инженер.

Какие 7 приборов нужно выключать из розетки?

Обогреватели

Обогреватели считаются одними из самых опасных приборов. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты США, с 2019 по 2023 год почти 39 тысяч пожаров были связаны с домашним отопительным оборудованием. Эксперты советуют никогда не подключать обогреватели через удлинители и всегда вынимать вилку из розетки.

Аэрогрили и мультипечи

Даже в выключенном состоянии такие приборы могут оставаться под напряжением. Сбои в электронике или шнуре могут вызвать возгорание, если устройство остается в розетке.



Аэрогрили лучше выключать из розетки / Фото Unsplash

Мобильные кондиционеры

Портативные кондиционеры потребляют много электроэнергии. Поэтому их рекомендуют отключать от сети во время отсутствия дома, даже если они не работают.

Инструменты для укладки волос

Фены, плойки и выпрямители имеют выключатели, но это не гарантирует безопасности. В случае неисправности кнопки прибор может перегреться и вызвать пожар.

Старые кофеварки

Старые модели часто не имеют функции автоматического выключения. Если забыть выключить такой прибор, он может перегреться. Специалисты советуют вынимать вилку независимо от возраста кофеварки.



Старые кофеварки также лучше выключать из розетки / Фото Unsplash

Лампы или мелкая техника со старыми шнурами

Поврежденная или изношенная изоляция значительно повышает риск короткого замыкания. То же касается старых розеток – в таких случаях лучше обратиться к сертифицированному электрику.

Тостеры

Хотя риск возгорания невысок, тостеры все же относятся к тепловым приборам. Короткое замыкание может произойти в любой момент, поэтому безопаснее выключать их из розетки.

Какая мелкая бытовая техника может расходовать много электроэнергии?

Ранее мы писали, что мелкая техника, такая как обогреватели, аэрофритюрницы и небольшие холодильники, потребляет много электроэнергии. Чтобы уменьшить расходы, выбирайте энергоэффективные приборы, используйте таймеры и выключайте ненужные устройства.