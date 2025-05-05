Можно спровоцировать пожар: какие приборы никогда нельзя подключать к одной розетке

Часто люди игнорируют традиционные советы по безопасности в доме. Особенно это касается электросистемы, которую, к слову, очень легко перегрузить и вызвать пожар.

Так, к одной розетке не следует одновременно подключать некоторые электроприборы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Какие приборы не следует подключать к одной розетке

Если прибор потребляет много электроэнергии, то его обязательно следует подключать к отдельной розетке с отдельной проводкой. По словам электриков, обязательно отдельную розетку следует выделять для:

обогревателей,

кондиционеров,

электропечей,

микроволновых печей,

тостеров,

беговых дорожек.

Также любое оборудование или бытовая техника, которые генерируют тепло или имеют двигатель, должны иметь отдельную электролинию с розеткой. Так, чтобы защитить свой дом от пожара, следует сразу продумать различные круги питания для мощных приборов. К примеру, если к одной цепи питания на одной розетке включить одновременно фен и пылесос, то есть вероятность, что один из приборов выключится.

Одна цепь питания, то есть одна розетка, может выдержать от 1440 до 1920 ватт, в зависимости от силы тока. Поэтому, если приборы мощные, то розетка может не выдержать нагрузки. Это может вызвать короткое замыкание или даже пожар.

К слову, недавно эксперты Rozetka рассказали 24 Каналу, как работают умные розетки. Так, умные розетки позволяют удаленно управлять электроприборами через приложения и голосовых ассистентов, а также настраивать сценарии, таймеры и расписания.