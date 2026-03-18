Стоит поспешить: 6 растений, которые обязательно надо посеять до апреля

Даже если летний огород пока только в планах, начинать подготовку к нему можно уже сейчас – с посева семян. Время посева зависит от климата и даты последних весенних заморозков, но многие культуры лучше высевать еще до апреля, особенно те, которым нужно много времени, чтобы вырасти и созреть.

Эксперт по садоводству Терри Спейт объяснила, какие семена стоит посеять до апреля. Об этом пишет Martha Stewart.

Какие растения надо посадить до апреля?

Помидоры

Многим сортам обычных помидоров нужно 80 дней или более после пересадки, чтобы дать урожай. А крупным сортам, например бифштекс-помидорам, может понадобиться до 100 дней. Если вы выращиваете помидоры из семян (а не покупаете готовую рассаду), их стоит посеять еще до апреля. Обычно семена высевают в специальные контейнеры для рассады. Чтобы растения быстрее росли, можно использовать лампы для подсветки и нагревательные коврики.

Помидоры следует сеять до апреля / Фото Pinterest

Брокколи

Если вы мечтаете приготовить суп из брокколи из собственного урожая, начинайте посев уже сейчас. По словам Терри Спейт, культуры прохладного сезона хорошо прорастают из семян с середины января до середины марта. Когда у сеянцев сформируется сильная корневая система, их можно высаживать в открытый грунт еще до последних заморозков.

Ранний посев позволяет брокколи созреть до наступления летней жары / Фото Pinterest

Тыквы

Тыквам нужно много времени, чтобы вырасти. Маленькие декоративные тыквы могут созреть менее чем за три месяца, но обычным и большим сортам нужен долгий сезон роста. Если посеять их рано весной, есть шанс получить спелые тыквы уже к октябрю.

Тыквы плохо переносят пересадку, поэтому обращаться с рассадой нужно очень осторожно / Фото Pinterest

Цветная капуста

Еще одна культура прохладного сезона – цветная капуста. Ее также лучше начинать выращивать в помещении, чтобы потом пересадить в открытый грунт до того, как наступит сильная летняя жара. Специалист советует сажать сорта, которые не спешат цвести во время потепления. Благодаря этому урожай весной можно собирать дольше.

Цветную капусту лучше сажать в марте / Фото Pinterest

Перец

Как и помидоры, перец лучше начинать выращивать из семян в помещении. Но здесь нужно терпение: семена перца могут прорастать до 2 недель. Сеять их рекомендуют за 8 – 12 недель до последних заморозков. Если посеять слишком рано, растения могут вырасти слабыми. Если слишком поздно, урожай появится значительно позже. Чтобы ускорить прорастание, советуют обеспечить нижнее тепло – например, поставить контейнеры на нагревательный коврик или возле теплого вентиляционного отверстия.

Перец надо сеять за 2 – 3 месяца до последних заморозков / Фото Pinterest

Ротики (львиный зев)

Яркие цветы львиного зева прекрасно украшают летний сад. Чтобы они зацвели вовремя, семена лучше посеять в помещении в начале весны. Во время прорастания растениям нужно много света, тогда они будут здоровыми и хорошо развиваться.

Львиный зев стоит посеять до апреля / Фото Pinterest

Какие полевые цветы посеять в марте, чтобы в саду все лето были пчелы и бабочки?

Полевые цветы не только делают сад ярче, но и привлекают пчел, бабочек и других полезных насекомых, потому что содержат много нектара. Большинство из них легко выращивать и они почти не требуют ухода. Если посеять их в марте, они будут цвести всю весну и лето. Об этом пишет Homes and gardens.

7 цветов, которые стоит посеять в марте:

Калифорнийский мак

Очень неприхотливое растение с яркими оранжевыми или желтыми цветами. Легко растет даже в бедной почве и хорошо переносит засуху. Очень привлекает пчел.

Желтая ромашка

Однолетнее растение с маленькими ярко-желтыми цветами. Любит солнце и хорошо растет в хорошо дренированной почве. Пчелы и бабочки часто садятся на ее цветы.

Немофила

Цветы нежно-голубого цвета, которые быстро растут. Зацветают примерно через 50 – 60 дней после посева. Хорошо растут и на солнце, и в полутени.

Алиссум

Невысокое растение с мелкими ароматными цветами с медовым запахом. Хорошо растет на клумбах и в контейнерах и привлекает много полезных насекомых.

Эутрохиум фистулозный

Высокое многолетнее растение с розовыми или белыми пушистыми цветами, которые очень любят пчелы и бабочки. Имеет легкий аромат ванили.

Голубой индиго

Многолетнее растение с синими цветами, похожими на цветы гороха. Неприхотливое, хорошо переносит разные условия и привлекает опылителей.

Тысячелистник

Устойчивое к засухе растение, которое цветет с начала лета до осени. Легко растет и почти не нуждается в уходе, но очень нравится пчелам и бабочкам.

