Урожая не будет: какие растения ни в коем случае нельзя подкармливать дрожжевым раствором
Дрожжевую подкормку часто используют для стимулирования роста растений. Она действительно может быть полезной для некоторых культур, но не всем растениям такое удобрение подходит.
Отдельным овощам и корнеплодам дрожжи способны даже навредить и негативно повлиять на урожай. Об этом пишет Polki.pl.
Почему дрожжи могут быть вредными?
Дрожжевой раствор активизирует процессы в почве, однако одновременно может:
- уменьшать запасы калия и кальция;
- провоцировать чрезмерный рост листьев вместо плодов;
- нарушать баланс питательных веществ;
- ухудшать развитие культур, которые нуждаются в стабильном питании.
Какие растения не любят дрожжевую подкормку:
Лук и чеснок
Такие культуры плохо реагируют на брожение в почве. Из-за дрожжей корни могут начать подгнивать, а урожай – терять вкус и качество.
Картофель
После такой подкормки картофель часто активно наращивает ботву, но формирует меньше клубней.
Морковь, свекла и редис
Корнеплоды могут вырастать деформированными, становиться водянистыми и терять насыщенный вкус.
Горох и фасоль
Бобовые самостоятельно накапливают азот в почве, поэтому дрожжи могут нарушить естественные процессы и снизить урожайность.
Плодовые деревья и ягодные кусты во время плодоношения
В этот период дрожжи могут вызвать активный рост побегов вместо формирования плодов.
Умеренную дрожжевую подкормку иногда используют для:
- рассады томатов;
- молодых огурцов;
- декоративных растений в период активного роста.
Удобрение из дрожжей хорошо подойдет к рассаде томатов / Фото GreenThumb Tips & Tricks
Чем лучше заменить дрожжевой раствор
Для безопасной подкормки растений садоводы советуют использовать:
- компост или перегной;
- древесную золу как источник калия;
- биогумус;
- минеральные удобрения.
Зачем в Европе сажают помидоры вверх ногами
Томаты, которые растут вверх корнями могут показаться странным экспериментом, могут показаться странным экспериментом, но это действительно удобный способ для маленьких балконов или дворов.
Растения подвешивают в контейнерах, что помогает экономить место. Такой метод имеет и другие преимущества: плоды не касаются земли, поэтому меньше гниют и реже повреждаются вредителями.
Но есть важный нюанс – почва в подвесных контейнерах быстро высыхает, поэтому томаты нужно часто поливать. Чтобы влага дольше держалась, сверху советуют добавлять мульчу или высаживать зелень.
Лучше всего для такого выращивания подходят томаты черри и мелкоплодные сорта. Большие помидоры для этого не очень удобны, потому что имеют тяжелые корни и требуют больше земли.