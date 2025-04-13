Токсичное соседство: растений, которые никогда не следует выращивать рядом с гортензиями

Гортензии - любимцы многих садоводов. Их пышные цветы украшают любой участок, а цветовая палитра от нежно-голубого до насыщенно-розового дает множество вариантов для ландшафтного дизайна. Но даже такие выносливые и адаптивные растения имеют своих "антагонистов", с которыми им лучше не делить одну клумбу.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, садовые эксперты предупреждают, что неправильное соседство может не только испортить внешний вид сада, но и привести к гибели одного или даже нескольких растений. Поэтому, какие растения не стоит сажать рядом с гортензиями, рассказываем далее.

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Лаванда

Несмотря на волшебное сочетание цветов, лаванда требует сухой, хорошо освещенной среды, тогда как гортензии – влаги и тени. Чрезмерный полив, необходим для гортензии, может погубить корни лаванды.

Орех

Орех выделяет химическое вещество, которое подавляет рост многих растений, в частности гортензии. Рекомендуется сажать гортензии не ближе чем за 18 метров от него.

Розы

Несмотря на гармоничный вид в букетах, в саду эти растения имеют разные потребности: розы обожают солнце и сухую почву, а гортензии – полутень и влагу.

Подсолнухи

Кроме любви к солнцу, подсолнухи могут выделять вещества, подавляющие рост других растений – этот процесс называется аллелопатией.

Розмарин

Это ароматное растение лучше растет в сухих, хорошо освещенных условиях, а потому не подходит для компании гортензии, которая не терпит засухи.

Гортензии являются влаголюбивыми растениями / Фото Freepik

Золотарник

Несмотря на хороший контраст цветов, золотарник также является аллелопатическим растением, что может мешать развитию гортензии.

Очиток

Этот выносливый суккулент прекрасно чувствует себя на бедных, сухих почвах. Но соседство с гортензией, которая требует постоянной влаги, ему не нравится.

Бархатцы

Популярные как защита от вредителей, бархатцы любят солнце и сухие условия. Во влажной среде, благоприятной для гортензий, они быстро теряют декоративность.

Чеснок

Чеснок выделяет алелопатические соединения, которые могут тормозить рост соседних растений, в частности гортензий.

Тимьян

Еще одно теплолюбивое растение, которое не выдерживает постоянной влаги. Для гортензии же это жизненная необходимость – следовательно, эти двое не сойдутся характерами.

Как выбрать правильное соседство для гортензии

Прежде всего, выбирайте растения с такими же условиями выращивания: полутень, влажная и слегка кислая почва.

Также учитывайте гармонию цветов. Добавьте контраста или мягких переходов: к синим гортензиям подходят желтые или красные цветы, а к розовым – фиолетовые.

Кроме того, подбирайте растения, цветущие в другое время, чтобы сад радовал глаз круглый год.

Напоследок ищите компаньонов, что могут иметь преимущества для гортензии. Например, это может быть эхинацея, что своими глубокими корнями улучшает дренаж и привлекает опылителей.

Кстати, потребность гортензий во влаге не является преувеличенной. Для здорового цветения этих растений действительно нужно соблюдать правил регулярного увлажнения.