Сад в золотистом свете: 7 растений, которые особенно красивы на закате

Перед закатом сад ненадолго преображается. Теплый вечерний свет придает цветам большую глубину, просвечивает сквозь тонкую листву и подчеркивает воздушные соцветия, поэтому некоторые растения в это время выглядят особенно красиво.

Ландшафтные дизайнеры советуют учитывать этот эффект еще на этапе планирования клумб. Какие растения лучше всего раскрываются в последних лучах солнца и где их стоит высадить, рассказывает Homes & Gardens.

Где посадить растения, чтобы вечерний свет подчеркнул их красоту?

"Золотой час" все чаще влияет на оформление садов, ведь хозяева хотят любоваться участком именно тогда, когда возвращаются домой и имеют время отдохнуть. Поэтому растения теперь выбирают не только по цвету цветов, но и по тому, как они выглядят в лучах низко стоящего солнца.

Вечерний свет делает теплые цвета более насыщенными, а травы, сухие соцветия и золотистая листва обретают сияющий контур,

– пояснила специалист по растениям Джессика Мерсер.

Лучше всего такой эффект заметен, когда солнце падает на растения сбоку или светит сквозь них сзади. Мерсер советует несколько вечеров понаблюдать за участком и найти места, куда попадают последние лучи. Это может быть западная часть клумбы, пространство возле террасы, край садовой дорожки или участок напротив места для отдыха.

Высаживайте многолетники там, где они будут получать западные вечерние лучи, и объединяйте их в большие группы,

– посоветовала ландшафтный дизайнер Кэролайн Эрвин.

Подобные группы можно повторить в разных частях сада, чтобы посадки выглядели целостно. При этом не обязательно полностью переделывать клумбу, ведь даже несколько удачно размещенных растений могут заметно изменить ее вид перед закатом солнца.

Декоративные травы и рудбекия оживают в теплых лучах

Для сада "золотого часа" хорошо подходят растения с тонкой листвой, легкими соцветиями и желтыми, оранжевыми или медными оттенками. Когда солнце опускается ниже, оно подчеркивает их фактуру и делает цвета более выразительными.

Декоративные травы, фактурная листва, оранжевые и желтые цветки в вечернем солнце будут казаться еще ярче,

– отметила Эрвин.

Первым в подборке идет схизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium). Его тонкие листья и пушистые семенные соцветия красиво просвечиваются, когда солнце падает сбоку или сзади. Сорт "Standing Ovation" имеет листья с пурпурными кончиками, что придает посадкам цвет и легкое движение. Растению требуется солнечное место и почва, в которой не застаивается вода.

Подобный эффект создает просо прутовидное сорта "Shenandoah". Его воздушные метелки колышутся даже от слабого ветра и хорошо отражают вечерний свет. Молодая сине-зеленая листва в течение сезона постепенно приобретает темно-красные и пурпурные оттенки, а в конце лета над ней появляются розово-красные соцветия.

Еще больше ярких красок добавит рудбекия. Ее желтые и оранжевые лепестки особенно насыщенно выглядят в лучах низкого солнца. Растение цветет в конце лета и осенью, привлекает пчел и бабочек и лучше всего раскрывается на солнечной клумбе в больших группах.

Коралловые цветки и серебристая листва красиво подсвечиваются на закате

Теплый вечерний свет подходит и агастахе сорта "Kudos Coral". Растение образует кораллово-розовые трубчатые цветки и хорошо смотрится на переднем плане клумбы или в контейнере у террасы.

Под золотистым светом вечернего солнца ее теплая окраска становится еще выразительнее,

– рассказала Эрвин.

Еще один вариант – китайская бирючина сорта "Sunshine". Ее мелкие золотисто-желтые листья становятся ярче перед закатом солнца. Куст можно посадить с западной стороны участка или использовать в групповой композиции. Лучше всего он растет на солнечном месте с хорошо дренированной почвой.

Для вечернего сада важен не только цвет, но и поверхность листьев. Чистец византийский, который также называют "овечьими ушками", имеет большие мягкие листья серо-серебристого оттенка. Когда солнце светит сквозь них сзади, светлый ворс становится более заметным, и вокруг растения появляется тонкий сияющий контур.

Фактурные листья чистеца особенно выделяются, когда их подсвечивает солнце,

– пояснила Эрвин.

Чистец растет невысоким плотным ковром, поэтому им можно заполнить пустые места на клумбе. Летом над серебристой листвой появляются колоски с фиолетовыми цветами.

Завершает подборку лунария. После фиолетовых цветов она образует плоские семенные коробочки. Когда их внешняя оболочка сходит, остаются тонкие полупрозрачные пластинки, которые мерцают в низком вечернем свете.

Лунария может расти на солнце и в легкой полутени. Ее сухие коробочки остаются декоративными и зимой, поэтому растение украшает сад даже после окончания цветения.