Ландшафтные дизайнеры советуют учитывать этот эффект еще на этапе планирования клумб. Какие растения лучше всего раскрываются в последних лучах солнца и где их стоит высадить, рассказывает Homes & Gardens.

Где посадить растения, чтобы вечерний свет подчеркнул их красоту?

"Золотой час" все чаще влияет на оформление садов, ведь хозяева хотят любоваться участком именно тогда, когда возвращаются домой и имеют время отдохнуть. Поэтому растения теперь выбирают не только по цвету цветов, но и по тому, как они выглядят в лучах низко стоящего солнца.

Вечерний свет делает теплые цвета более насыщенными, а травы, сухие соцветия и золотистая листва обретают сияющий контур,

– пояснила специалист по растениям Джессика Мерсер.

Лучше всего такой эффект заметен, когда солнце падает на растения сбоку или светит сквозь них сзади. Мерсер советует несколько вечеров понаблюдать за участком и найти места, куда попадают последние лучи. Это может быть западная часть клумбы, пространство возле террасы, край садовой дорожки или участок напротив места для отдыха.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Высаживайте многолетники там, где они будут получать западные вечерние лучи, и объединяйте их в большие группы,

– посоветовала ландшафтный дизайнер Кэролайн Эрвин.

Подобные группы можно повторить в разных частях сада, чтобы посадки выглядели целостно. При этом не обязательно полностью переделывать клумбу, ведь даже несколько удачно размещенных растений могут заметно изменить ее вид перед закатом солнца.

Декоративные травы и рудбекия оживают в теплых лучах

Для сада "золотого часа" хорошо подходят растения с тонкой листвой, легкими соцветиями и желтыми, оранжевыми или медными оттенками. Когда солнце опускается ниже, оно подчеркивает их фактуру и делает цвета более выразительными.

Декоративные травы, фактурная листва, оранжевые и желтые цветки в вечернем солнце будут казаться еще ярче,

– отметила Эрвин.

Первым в подборке идет схизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium). Его тонкие листья и пушистые семенные соцветия красиво просвечиваются, когда солнце падает сбоку или сзади. Сорт "Standing Ovation" имеет листья с пурпурными кончиками, что придает посадкам цвет и легкое движение. Растению требуется солнечное место и почва, в которой не застаивается вода.

Подобный эффект создает просо прутовидное сорта "Shenandoah". Его воздушные метелки колышутся даже от слабого ветра и хорошо отражают вечерний свет. Молодая сине-зеленая листва в течение сезона постепенно приобретает темно-красные и пурпурные оттенки, а в конце лета над ней появляются розово-красные соцветия.

Еще больше ярких красок добавит рудбекия. Ее желтые и оранжевые лепестки особенно насыщенно выглядят в лучах низкого солнца. Растение цветет в конце лета и осенью, привлекает пчел и бабочек и лучше всего раскрывается на солнечной клумбе в больших группах.

Коралловые цветки и серебристая листва красиво подсвечиваются на закате

Теплый вечерний свет подходит и агастахе сорта "Kudos Coral". Растение образует кораллово-розовые трубчатые цветки и хорошо смотрится на переднем плане клумбы или в контейнере у террасы.

Под золотистым светом вечернего солнца ее теплая окраска становится еще выразительнее,

– рассказала Эрвин.

Еще один вариант – китайская бирючина сорта "Sunshine". Ее мелкие золотисто-желтые листья становятся ярче перед закатом солнца. Куст можно посадить с западной стороны участка или использовать в групповой композиции. Лучше всего он растет на солнечном месте с хорошо дренированной почвой.

Для вечернего сада важен не только цвет, но и поверхность листьев. Чистец византийский, который также называют "овечьими ушками", имеет большие мягкие листья серо-серебристого оттенка. Когда солнце светит сквозь них сзади, светлый ворс становится более заметным, и вокруг растения появляется тонкий сияющий контур.

Фактурные листья чистеца особенно выделяются, когда их подсвечивает солнце,

– пояснила Эрвин.

Чистец растет невысоким плотным ковром, поэтому им можно заполнить пустые места на клумбе. Летом над серебристой листвой появляются колоски с фиолетовыми цветами.

Завершает подборку лунария. После фиолетовых цветов она образует плоские семенные коробочки. Когда их внешняя оболочка сходит, остаются тонкие полупрозрачные пластинки, которые мерцают в низком вечернем свете.

Лунария может расти на солнце и в легкой полутени. Ее сухие коробочки остаются декоративными и зимой, поэтому растение украшает сад даже после окончания цветения.