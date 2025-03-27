Идеальные для новичков: цветы, с которых легко начать заниматься садоводством

Если вы только начинаете заниматься садоводством, легче всего это делать, выбирая цветы, которые не требуют особого ухода.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, с растениями, которые легко растут и дают отличные результаты, вы сможете наслаждаться красочным садом без лишних хлопот. Какие же цветы для этого выбрать, рассказываем далее.

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Бархатцы

Бархатцы – это один из самых простых цветов для выращивания. Они жаростойкие, устойчивы к вредителям и цветут вплоть до заморозков. Высаживайте их на солнечных участках с хорошо дренированной почвой. Поливать эти растения нужно умеренно, позволяя почве подсыхать между поливами.

Эхинацея

Они привлекают опылителей и могут расти как в открытом грунте, так и в контейнерах. Эти цветы доступны в разных цветах: фиолетовом, красном, белом, желтом. Они являются многолетними и могут самозасеваться, что делает их отличным выбором для долговременного цветника.

Циннии

Циннии – яркие цветы, что легко выращиваются из семян. Они устойчивы к засухе и цветут все лето. Важно обеспечить им солнечное место и хорошо дренированную почву. Поливать следует только после высыхания верхнего слоя почвы.

Космос

Эти цветы быстро растут и неприхотливы в уходе. Они могут выдерживать засуху и не требуют плодородной почвы. Их легкие и воздушные бутоны радуют своими оттенками розового, белого, красного и желтого цветов.

Садоводство не должно быть очень сложным делом / Фото Freepik

Лофант

Лофант привлекает пчел и бабочек, а его цветки бывают синего, фиолетового, розового, красного и белого цветов. Это многолетнее растение устойчиво к засухе и не требует особого ухода после укоренения.

Подсолнухи

Подсолнухи легко выращивать из семян. Они требуют много солнца и хорошо дренированной почвы. Некоторые сорта могут достигать нескольких метров в высоту, тогда как карликовые варианты идеальны для горшков.

Настурции

Настурции не требуют особого ухода и хорошо растут даже на бедной почве. Цветовая гамма этих цветов включает розовые, красные, желтые, белые и оранжевые оттенки.

Хризантемы

Хризантемы известны своими смелыми, яркими цветами. Они могут быть как однолетними, так и многолетними, в зависимости от сорта. Им нужно много солнца и регулярный полив. Многолетние виды стоит защищать от морозов зимой, но в целом они неприхотливы.

Кстати, простыми в выращивании могут быть и некоторые комнатные растения. Если опыта ухода за ними мало или он оказался не слишком успешным, есть несколько цветов, с которых лучше начинать.