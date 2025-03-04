Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, некоторые однолетние цветы лучше высевать заблаговременно, чтобы обеспечить яркие цвета и длительное цветение. Независимо от того, выращиваете ли вы семена в домашних условиях или высеваете их прямо в грунт, ранний старт вознаградит вас цветущим садом в теплые дни. Какие же цветы стоит высевать уже сейчас, рассказываем далее.

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Подсолнух

Подсолнухи – символ лета, которые добавляют саду яркости и динамики. Они доступны в оттенках желтого, оранжевого, красного и коричневого, а их большие цветочные головки могут достигать до 60 сантиметров в диаметре.

Высевать семена этих цветов можно в помещении или сразу в грунт после последних заморозков. Поливать их следует регулярно, особенно во время прорастания.

Цинния

Циннии – одни из самых ярких летних цветов, которые идеально подходят для клумб и срезки. Они цветут в широкой палитре цветов, а начинать выращивать их можно в помещении или высевая семена непосредственно в грунт после заморозков.

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Львиный зев

Эти изящные цветы добавляют саду вертикального акцента. Львиный зев цветет долго и привлекает опылителей. Однако его высевать следует в помещении за 8 – 10 недель до последних заморозков, чтобы с первыми днями тепла высадить.

Настурция

Настурции известны своими яркими цветами и съедобными листьями, которые добавляют пикантного вкуса салатам. Высевать их семена стоит непосредственно в грунт после последних заморозков.

Бархатцы

Эти неприхотливые цветы отпугивают вредителей и украшают сад яркими оттенками желтого, оранжевого и красного.

Начинайте проращивать их рассаду в помещении или высевайте семена в грунт после заморозков.