13 культур, семена которых следует замачивать перед посевом
Чтобы получить высокий урожай, перед посевом многие семена замачивают. Это помогает ускорить прорастание, улучшить всхожесть и обеззаразить материал.
Особенно важно замачивать семена, собранные собственноручно, ведь они могут содержать микроорганизмы и нуждаются в стимуляции роста. Об этом пишет "ТСН".
Какие семена стоит замачивать перед посадкой?
Помидоры: их не только замачивают, но и закаляют: сначала ставят в холодильник, потом держат при комнатной температуре перед посадкой.
Перец: обязательно проращивают. Без этого первые всходы могут появиться лишь через 20 дней.
Сельдерей, петрушка, морковь морковьсемена кладут в тканевый мешочек, промывают горячей водой 20 минут, оставляют во влажном мешке на несколько дней, затем высушивают и сажают.
Огурцы, тыква, кабачки, патиссон: проращивают тыква кабачки патиссон: проращивают для лучшей всхожести и более крепких всходов.
Свекла: замачивают и проращивают только при позднем посеве, когда почва уже прогрелась; весной сеют сухим.
Горох, фасоль, бобы: проращивают только при позднем посеве : проращивают только при позднем посеве. Ранней весной можно сеять без замачивания.
Перец надо проращивать / Фото Pinterest
Как правильно замачивать семена?
Используйте очищенную воду. Для быстрых всходов можно добавить биостимулятор роста.
Не кладите голые семена в воду: заверните их в салфетку или фильтровальную бумагу с доступом воздуха и света.
Залейте воду так, чтобы покрыть ткань с семенами.
Температура воды должна быть 25 – 27 градусов тепла, не менее 20 градусов тепла.
Накройте контейнер пленкой или стеклом для эффекта теплицы.
Держите в темном месте, без прямого солнца.
Меняйте воду каждые 4 – 5 часов.
Время замачивания зависит от культуры:
- укроп, лук, петрушка, морковь – 48 часов;
- кабачки, свекла, огурцы, арбуз, капуста, томаты – 17 – 18 часов;
- горох и фасоль – 12 – 15 часов.
Какие семена не стоит замачивать перед посадкой?
Не все семена нужно замачивать перед посадкой – в некоторых случаях это только усложняет посев и снижает всхожесть. Маленькие или скользкие семена после замачивания слипаются, становятся тяжелыми для равномерного посева и прорастают хуже. Об этом пишет Epic Gardening.
К таким культурам относятся:
Овощи: салат, редис, шпинат, базилик;
Травы: орегано, майоран, тимьян тимьян;
Ягодные и цветочные: клубника, петуния, фиалки, лен, наперстянка;
Супермелкие или скользкие семена: чиа: чиа.
Их сеют сухими, без предварительного замачивания, прямо на грунт или в стартовые поддоны, иногда лишь слегка присыпая землей, чтобы обеспечить свет и равномерную влажность для прорастания.
