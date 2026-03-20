13 культур, семена которых следует замачивать перед посевом

Чтобы получить высокий урожай, перед посевом многие семена замачивают. Это помогает ускорить прорастание, улучшить всхожесть и обеззаразить материал.

Особенно важно замачивать семена, собранные собственноручно, ведь они могут содержать микроорганизмы и нуждаются в стимуляции роста. Об этом пишет "ТСН".

Какие семена стоит замачивать перед посадкой?

Помидоры: их не только замачивают, но и закаляют: сначала ставят в холодильник, потом держат при комнатной температуре перед посадкой.

Перец: обязательно проращивают. Без этого первые всходы могут появиться лишь через 20 дней.

Сельдерей, петрушка, морковь морковьсемена кладут в тканевый мешочек, промывают горячей водой 20 минут, оставляют во влажном мешке на несколько дней, затем высушивают и сажают.

Огурцы, тыква, кабачки, патиссон: проращивают тыква кабачки патиссон: проращивают для лучшей всхожести и более крепких всходов.

Свекла: замачивают и проращивают только при позднем посеве, когда почва уже прогрелась; весной сеют сухим.

Горох, фасоль, бобы: проращивают только при позднем посеве : проращивают только при позднем посеве. Ранней весной можно сеять без замачивания.

Перец надо проращивать / Фото Pinterest

Как правильно замачивать семена?

Используйте очищенную воду. Для быстрых всходов можно добавить биостимулятор роста.

Не кладите голые семена в воду: заверните их в салфетку или фильтровальную бумагу с доступом воздуха и света.

Залейте воду так, чтобы покрыть ткань с семенами.

Температура воды должна быть 25 – 27 градусов тепла, не менее 20 градусов тепла.

Накройте контейнер пленкой или стеклом для эффекта теплицы.

Держите в темном месте, без прямого солнца.

Меняйте воду каждые 4 – 5 часов.

Время замачивания зависит от культуры:

укроп, лук, петрушка, морковь – 48 часов;

кабачки, свекла, огурцы, арбуз, капуста, томаты – 17 – 18 часов;

горох и фасоль – 12 – 15 часов.

Какие семена не стоит замачивать перед посадкой?

Не все семена нужно замачивать перед посадкой – в некоторых случаях это только усложняет посев и снижает всхожесть. Маленькие или скользкие семена после замачивания слипаются, становятся тяжелыми для равномерного посева и прорастают хуже. Об этом пишет Epic Gardening.

К таким культурам относятся:

Овощи: салат, редис, шпинат, базилик;

Травы: орегано, майоран, тимьян тимьян;

Ягодные и цветочные: клубника, петуния, фиалки, лен, наперстянка;

Супермелкие или скользкие семена: чиа: чиа.

Их сеют сухими, без предварительного замачивания, прямо на грунт или в стартовые поддоны, иногда лишь слегка присыпая землей, чтобы обеспечить свет и равномерную влажность для прорастания.

