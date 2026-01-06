Какие огурцы хорошо растут и в холод, и в жару: названы лучшие сорта
- Огурцы "Маша F1", "Кураж F1", "Герман F1", "Аякс F1" и "Зозуля" хорошо растут в условиях температурных колебаний.
- Для стабильного плодоношения важно обеспечить огурцам регулярный полив, мульчирование почвы и подкормки, а также избегать загущения посадок.
Погода в последние годы часто подбрасывает сюрпризы: резкое похолодание сменяется сильной жарой, а недостаток или избыток влаги мешает нормальному завязыванию плодов. В таких условиях особенно важно правильно подобрать сорта огурцов.
Есть разновидности, которые не боятся температурных колебаний, не сбрасывают завязь и стабильно дают урожай как в прохладу, так и в жару. Именно их стоит выбрать для огорода или теплицы, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Какие сорта огурцов самые выносливые?
- Маша F1"– ранний и очень надежный гибрид. Хорошо переносит короткие похолодания и не снижает урожайность в жаркую погоду. Огурцы ровные, хрустящие, без горечи – подходят и для салатов, и для заготовок.
- "Кураж F1" – сорт с высокой урожайностью, который легко адаптируется к перепадам температур. Даже при пасмурной погоде активно формирует завязь. Подходит как для открытого грунта, так и для теплиц.
- "Герман F1" – один из самых стабильных гибридов. Устойчив к распространенным болезням, хорошо выдерживает жару и прохладные ночи. Плоды плотные, ароматные и не перерастают.
- "Аякс F1" – сильное растение, которое хорошо переносит стрессовые условия. Даже в жару формирует много завязей. Подходит как для приусадебных участков, так и для выращивания в больших объемах.
- "Кукушка" – классический сорт, проверенный годами. Особенно хорошо родит в прохладную погоду и подходит для раннего высева. Огурцы сочные, с тонкой кожицей, идеальны для потребления свежими.
Обратите внимание! Даже самые стойкие сорта нуждаются в базовом уходе. Регулярный полив теплой водой, мульчирование почвы и подкормки помогут огурцам легче пережить жару и похолодание.
Не стоит загущать посадки – растениям нужны свет и доступ воздуха, чтобы стабильно плодоносить / Фото Pexels
Почему огурцы цветут, но не дают плодов?
Видеть много желтых цветов на огурцах приятно, но если завязи так и не появляются – это разочаровывает. Как пишет Times of India, такая проблема случается довольно часто и обычно имеет несколько причин:
- Мужские цветы преобладают над женскими. Огурцы имеют два типа цветов. Мужские появляются первыми и не образуют плодов. Женские легко узнать – под цветком есть маленький "огурчик". Если женских цветов мало, урожая не будет.
- Плохое опыление. Плоды образуются лишь после переноса пыльцы с мужского цветка на женский. Если на участке мало пчел или других насекомых, завязь не формируется.
- Неправильный полив. Недостаток или избыток воды приводит к сбрасыванию цветов и завязей. В среднем огурцам нужно около 2 – 3 сантиметров воды в неделю.
- Бедная или пересушенная почва. Огурцы лучше растут в питательной, хорошо увлажненной почве с компостом. В плохой земле растение ослабевает и не формирует плоды.
- Погода. Длительные дожди, похолодание или пасмурная погода уменьшают активность пчел, из-за чего цветы остаются неопыленными.
- Пестициды. Химические средства могут уничтожать или отпугивать насекомых-опылителей, что напрямую влияет на количество огурцов.
