6 садовых дел, которые стоит сделать в июне
- В июне важно досаживать теплолюбивые овощи и травы, обновлять мульчу, проверять систему полива и бороться с сорняками.
- Также нужно заменить весенние однолетники на летние, обрезать отцветшие цветы многолетников и проверять растения на наличие вредителей.
После активной весны в саду июнь может показаться идеальным месяцем для отдыха. Но опытные садоводы знают: именно сейчас время заложить фундамент для здорового и цветущего сада на оставшуюся часть лета.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в июне стоит не медлить и выполнить ряд простых, но важных задач. Что обязательно следует успеть, рассказываем далее.
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Досаживайте летние овощи и травы
Несмотря на завершение весеннего сезона, июнь остается благоприятным временем для высадки теплолюбивых культур. Еще можно сажать арбузы, кукурузу, тыквы и перец. Также стоит дополнить грядки базиликом, шалфеем, орегано или тимьяном.
Главное – следить за увлажнением почвы и защищать молодые растения от жары, используя затеняющую ткань или регулярный полив.
Обновите мульчу и проверьте систему полива
Сад в июне нуждается в надежной защите от потери влаги. Свежий слой мульчи не только сохраняет ее, но и подавляет сорняки и улучшает структуру почвы.
Также если вы еще не установили капельную систему орошения – самое время это сделать. Такой полив эффективно доставляет воду непосредственно к корням, что особенно важно в засушливую погоду.
Займитесь сорняками, пока они не разрослись
В июне сорняки начинают активно расти, но еще не успели захватить территорию. Это лучший момент, чтобы очистить пространство вокруг растений.
Замените весенние однолетники на летние
Многие весенние цветы уже завершили свое цветение. Чтобы сад оставался ярким, замените их на летние однолетники, в частности петунии, герани или бегонии. Удаление увядших растений не только улучшит вид участка, но и обеспечит место для новых посадок.
Обрежьте отцветшие цветы многолетников
Растения, которые цвели весной, нуждаются в обрезке. Это касается таких популярных садовых жителей, как сирень, калина, камелии и рододендроны. Удаление сухих цветов стимулирует новое цветение, а также помогает растениям сохранять силу и выглядеть ухоженно.
Осмотрите растения на наличие вредителей
По мере роста растений растет и вероятность вредителей. В июне важно регулярно проверять листья на характерные повреждения: дырки, обесцвечивание, кружевные узоры. Часто виновниками являются слизни или тля, от которых стоит защищать свой сад.
К слову, частыми летними вредителями являются муравьи, которых следует останавливать от захвата растений.