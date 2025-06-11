6 садовых дел, которые стоит сделать в июне

После активной весны в саду июнь может показаться идеальным месяцем для отдыха. Но опытные садоводы знают: именно сейчас время заложить фундамент для здорового и цветущего сада на оставшуюся часть лета.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в июне стоит не медлить и выполнить ряд простых, но важных задач. Что обязательно следует успеть, рассказываем далее.

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Досаживайте летние овощи и травы

Несмотря на завершение весеннего сезона, июнь остается благоприятным временем для высадки теплолюбивых культур. Еще можно сажать арбузы, кукурузу, тыквы и перец. Также стоит дополнить грядки базиликом, шалфеем, орегано или тимьяном.

Главное – следить за увлажнением почвы и защищать молодые растения от жары, используя затеняющую ткань или регулярный полив.

Обновите мульчу и проверьте систему полива

Сад в июне нуждается в надежной защите от потери влаги. Свежий слой мульчи не только сохраняет ее, но и подавляет сорняки и улучшает структуру почвы.

Также если вы еще не установили капельную систему орошения – самое время это сделать. Такой полив эффективно доставляет воду непосредственно к корням, что особенно важно в засушливую погоду.

Займитесь сорняками, пока они не разрослись

В июне сорняки начинают активно расти, но еще не успели захватить территорию. Это лучший момент, чтобы очистить пространство вокруг растений.

Летом работы в саду не становится меньше / Фото Freepik

Замените весенние однолетники на летние

Многие весенние цветы уже завершили свое цветение. Чтобы сад оставался ярким, замените их на летние однолетники, в частности петунии, герани или бегонии. Удаление увядших растений не только улучшит вид участка, но и обеспечит место для новых посадок.

Обрежьте отцветшие цветы многолетников

Растения, которые цвели весной, нуждаются в обрезке. Это касается таких популярных садовых жителей, как сирень, калина, камелии и рододендроны. Удаление сухих цветов стимулирует новое цветение, а также помогает растениям сохранять силу и выглядеть ухоженно.

Осмотрите растения на наличие вредителей

По мере роста растений растет и вероятность вредителей. В июне важно регулярно проверять листья на характерные повреждения: дырки, обесцвечивание, кружевные узоры. Часто виновниками являются слизни или тля, от которых стоит защищать свой сад.

К слову, частыми летними вредителями являются муравьи, которых следует останавливать от захвата растений.