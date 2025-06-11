Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, у червні варто не зволікати й виконати низку простих, але важливих завдань. Що обов'язково слід встигнути, розповідаємо далі.

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Досаджайте літні овочі та трави

Попри завершення весняного сезону, червень залишається сприятливим часом для висаджування теплолюбних культур. Ще можна садити кавуни, кукурудзу, гарбузи та перець. Також варто доповнити грядки базиліком, шавлією, орегано або чебрецем.

Головне – стежити за зволоженням ґрунту та захищати молоді рослини від спеки, використовуючи затіняючу тканину або регулярний полив.

Оновіть мульчу та перевірте систему поливу

Сад у червні потребує надійного захисту від втрати вологи. Свіжий шар мульчі не лише зберігає її, а й пригнічує бур’яни та покращує структуру ґрунту.

Також якщо ви ще не встановили крапельну систему зрошення – саме час це зробити. Такий полив ефективно доставляє воду безпосередньо до коренів, що особливо важливо в посушливу погоду.

Займіться бур’янами, поки вони не розрослися

У червні бур’яни починають активно рости, але ще не встигли захопити територію. Це найкращий момент, щоб очистити простір навколо рослин.

Влітку роботи у саду не стає менше / Фото Freepik

Замініть весняні однорічники на літні

Багато весняних квітів уже завершили своє цвітіння. Щоб сад залишався яскравим, замініть їх на літні однорічники, зокрема петунії, герані чи бегонії. Видалення зів’ялих рослин не лише покращить вигляд ділянки, а й забезпечить місце для нових посадок.

Обріжте відцвілі квіти багаторічників

Рослини, які квітнули навесні, потребують обрізки. Це стосується таких популярних садових мешканців, як бузок, калина, камелії та рододендрони. Видалення сухих квітів стимулює нове цвітіння, а також допомагає рослинам зберігати силу та виглядати доглянуто.

Огляньте рослини на наявність шкідників

У міру зростання рослин зростає і ймовірність шкідників. У червні важливо регулярно перевіряти листя на характерні пошкодження: дірки, знебарвлення, мереживні візерунки. Часто винуватцями є слимаки чи попелиця, від яких варто захищати свій сад.

До слова, частими літніми шкідниками є мурахи, яких слід зупиняти від захоплення рослин.