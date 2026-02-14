Сантехники предупреждают: 7 жидкостей, которые нельзя выливать даже в маленьком количестве

Когда нужно быстро избавиться от ненужной жидкости, многим кажется, что самое простое решение - вылить ее в раковину. Однако сантехники предупреждают: некоторые вещества могут вызвать серьезные засорения, повреждение труб и даже загрязнение окружающей среды.

Специалисты House Digest отмечают, что канализация не предназначена для утилизации бытовой химии, жиров, красок или лекарств.

Такие жидкости могут не только испортить вашу водопроводную систему, но и создать проблемы для всей городской канализации.

Какие жидкости категорически нельзя сливать в слив раковины?

Жиры, масла и смазки

Жиры, масла и смазки – одни из самых опасных веществ для канализации. Даже если в момент слива они жидкие, в холодных трубах жир быстро застывает, образуя плотные пробки. Это приводит к засорам не только в квартире, но и в общей канализационной системе.

Совет: дайте маслу остыть и выбросьте его в мусор в герметичной емкости.

Лекарства

Просроченные таблетки или сиропы нельзя выливать в канализацию. Хотя они не вызовут засорения, их химические компоненты могут попасть в водоемы и нанести вред экосистемам. Во многих странах существуют программы возврата лекарств в аптеках.

Совет: если такой программы нет – упакуйте лекарства в пакет и утилизируйте с бытовыми отходами.



Какие жидкости не мжожна выливать в канализацию / Фото Unsplash

Бытовые моющие средства

Как пишет The Spuce, средства для чистки ванны, кухни или пола часто содержат аммиак, отбеливатель и другие агрессивные химикаты. В большом количестве они могут повреждать трубы и нарушать работу систем очистки сточных вод.

Совет: не сливайте остатки концентрированной химии в канализацию.

Краска

Краска – одна из самых токсичных жидкостей, которую категорически запрещено сливать в раковину. Она способна засорять трубы и загрязнять водоснабжение. В большинстве общин слив краски в канализацию является незаконным.

Совет: остатки краски нужно сдавать в специальные пункты утилизации.

Моторное масло и автомобильные жидкости

Моторное масло, бензин, антифриз и другие технические жидкости содержат токсичные тяжелые металлы. Попадая в воду, они могут загрязнять питьевые ресурсы. Такие вещества нельзя сливать ни в раковину, ни в мусорку.

Совет: ищите пункты сбора использованного масла в вашем регионе.

Укреп

Многие люди пытаются прочистить засор кипятком, но сантехники предостерегают: кипяток может повредить трубы, особенно пластиковые. Горячая вода, задерживаясь в трубе, может вызвать расширение материала, трещины и протечки.

Совет: лучше использовать теплую воду, а не кипящую.



Эксперты предупреждают, что это может вызвать засорение канализации / Фото Unsplash

Жидкости для прочистки канализации

Химические средства для прочистки слива могут казаться эффективными, но на самом деле они часто наносят больше вреда, чем пользы. Такие жидкости вызывают сильную химическую реакцию, которая может разъедать металл и плавить пластик, приводя к трещинам и протечкам.

Совет: вместо агрессивной химии лучше обратиться к сантехнику или использовать механическую очистку.

Бережное отношение к канализации – это не только способ избежать дорогостоящего ремонта, но и вклад в защиту окружающей среды. Сантехники советуют всегда задумываться, прежде чем что-то сливать в раковину, ведь некоторые жидкости могут иметь долговременные последствия.

Как почистить раковину, которую забила кофейная гуща?

Кофейная гуща не растворяется в воде и может накапливаться в трубах, вызывая засорение, особенно в сочетании с жиром или мыльными остатками. Для очистки труб от гущи можно попробовать залить кипяченую воду, использовать соду с уксусом, или механически прочистить вантузом или тросом, но в случае сложности следует обратиться к сантехнику.