Лучшие цвета для покраски дома: советы для гармоничного вида

Фасад дома – это его лицо, формирующее первое впечатление, которое складывается у гостей и прохожих. Цвет наружных стен влияет не только на эстетику, но и на ощущение пространства, атмосферу вокруг, а иногда даже на микроклимат внутри помещения.

Каким цветом покрасить фасад дома, чтобы это было не только о хорошем вкусе, но и о практичности, контекст и баланс, рассказывает 24 Канал.

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Учитывайте архитектуру дома

Классический дом с лепниной, современный дом в стиле минимализм или деревянная дача – каждый тип имеет свои лучшие цветовые решения.

Например, классические фасады хорошо смотрятся в теплых бежевых, песочных, серах или кремовых оттенках.

Современные дома же часто красят в контрастные цвета: белый и черный, графит и дерево, серый и яркие акценты.

Сельские или дачные дома тем временем хорошо смотрятся в естественных цветах – оливковом, светло-коричневом, терракотовом, зеленом.

Согласовывайте с ландшафтом

Окружение имеет большое значение. Дом на фоне густого леса, в горах или у моря воспринимается иначе, чем в плотной застройке города.

В естественном окружении лучше смотрятся приглушенные, мягкие цвета: зеленый, терракотовый, коричневый, серый.

В городской среде больше свободы для контраста: можно выбрать яркие, насыщенные цвета, или, наоборот, холодные урбанистические оттенки – антрацит, светло-серый, белый.

Изучите особенности климата

Светлые фасады лучше отражают солнце и не перегреваются – это важно для южных регионов. В северных темные цвета помогут удержать тепло.

Кроме того, в регионах с частыми дождями стоит выбирать оттенки, на которых меньше заметны разводы грязи – серый, бежевый, оливковый.

Выбор цвета для дома зависит от различных условий / Фото Freepik

Не забывайте о крыше, окнах и двери

Фасад должен гармонировать со всеми другими элементами. Если крыша красная, не каждый цвет будет уместным. Если окна темные, светлый фасад создаст хороший контраст. А двери могут быть акцентом – например, ярко-синий или зеленый цвет на фоне нейтральных стен.

Проверяйте цвет при разном освещении

То, что выглядит красиво в магазине или на экране, может измениться под воздействием солнца, тени, дождя. Всегда тестируйте образец на стене дома – наблюдайте, как цвет ведет себя днем, утром, в пасмурную погоду.

Популярные цвета фасадов

Белый – универсальный, свежо смотрится в любом стиле, но требует более частого ухода.

Серый – современный, минималистичный, хорошо сочетается с деревом, черным, белым.

Песочный и кремовый – теплые, классические, подходят почти ко всему.

Терракотовый, глина, охра – природные цвета, хорошо смотрятся в сочетании с зеленью.

Темно-зеленый или синий – элегантные варианты, особенно если их уравновесить светлыми акцентами.

Антрацит или черный – сдержанно и глубоко, но лучше для больших пространств и современной архитектуры.

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