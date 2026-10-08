В США и Канаде нет ни ламината, ни линолеума: что они выбирают вместо этого

В США и Канаде люди, делающие ремонт, совершенно по-другому подходят к выбору напольного покрытия. Там для каждой комнаты подбирают покрытие, которое наилучшим образом соответствует ее назначению, не ограничиваясь только ламинатом и линолеумом.

Как отмечают эксперты This Old House, для спальни часто выбирают мягкое и теплое напольное покрытие, а для гостиной – натуральное дерево.

Какие напольные покрытия используют в разных зонах дома?

Ковровое покрытие от стены до стены до сих пор можно встретить в американских и канадских спальнях. Его главное преимущество очевидно – оно теплое, мягкое и приятное для босых ног. Есть и еще один плюс: ковер хорошо поглощает звуки. Это особенно удобно в спальнях на втором этаже, ведь он помогает уменьшить шум от шагов.

Но для всего дома такой материал подходит не лучшим образом. На ковре скапливаются пыль, шерсть животных и пятна, а чистить его сложнее, чем твердые покрытия. Поэтому для спальни можно выбирать ковер с коротким ворсом – его проще пылесосить и поддерживать в чистоте.

Для гостиной, холла и других жилых зон одним из традиционных вариантов остается натуральный деревянный пол. Его ценят за:

естественный вид,

приятную фактуру,

долговечность.

Еще одно важное преимущество – дерево можно обновлять. Если поверхность со временем поцарапалась или утратила внешний вид, ее можно отшлифовать и заново обработать. Однако натуральная древесина требует осторожного обращения.



Натуральный деревянный пол / Фото Unsplash

Для кухни, ванной комнаты, прачечной и прихожей главными критериями становятся не мягкость или тепло, а влагостойкость и простота уборки. Именно поэтому здесь часто используют керамическую или керамогранитную плитку. Она не боится воды, легко моется и при правильной укладке способна служить десятилетиями.

При этом современная плитка давно не ограничивается традиционным дизайном. Она может имитировать дерево, бетон или натуральный камень, поэтому ее можно вписать даже в теплый и уютный интерьер. Недостаток у нее тоже есть – плитка твердая и может быть холодной под ногами. Именно поэтому для спален и гостиных ее выбирают реже.

Почему не стоит укладывать один и тот же пол во всем доме?

Главная идея такого подхода заключается не в том, что один материал лучше другого. Наоборот – каждое покрытие имеет свою зону, где оно работает лучше всего.