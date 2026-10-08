Як наголошують експерти This Old House, для спальні часто обирають м'яке й тепле покриття, а для вітальні – натуральне дерево.

Які покриття використовують у різних зонах будинку?

Килимове покриття від стіни до стіни досі можна зустріти в американських і канадських спальнях. Його головна перевага очевидна – воно тепле, м'яке та приємне для босих ніг. Є й ще один плюс: килим добре поглинає звуки. Це особливо зручно в спальнях на другому поверсі, адже він допомагає зменшити шум від кроків.

Але для всього будинку такий матеріал підходить не найкраще. На килимі накопичуються пил, шерсть тварин і плями, а очищати його складніше, ніж тверді покриття. Тому для спальні можна обирати килим із коротким ворсом – його простіше пилососити та підтримувати в чистоті.

Для вітальні, холу та інших житлових зон одним із традиційних варіантів залишається натуральна дерев'яна підлога. Її цінують за:

природний вигляд,

приємну фактуру,

довговічність.

Ще одна важлива перевага – дерево можна оновлювати. Якщо поверхня з часом отримала подряпини або втратила вигляд, її можна відшліфувати та заново обробити. Проте натуральна деревина потребує обережності.

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Натуральна дерев'яна підлога / Фото Unsplash

Для кухні, ванної кімнати, пральні та передпокою головними критеріями стають не м'якість чи тепло, а вологостійкість і простота прибирання. Саме тому тут часто використовують керамічну або керамогранітну плитку. Вона не боїться води, легко миється і за правильного укладання здатна служити десятиліттями.

При цьому сучасна плитка давно не обмежується традиційним дизайном. Вона може імітувати дерево, бетон або натуральний камінт, тому її можна вписати навіть у теплий і затишний інтер'єр. Недолік у неї теж є – плитка тверда та може бути холодною під ногами. Саме тому для спалень і віталень її обирають рідше.

Чому не варто класти одну підлогу в усьому будинку?

Головна ідея такого підходу полягає не в тому, що один матеріал кращий за інший. Навпаки – кожне покриття має свою зону, де воно працює найкраще.